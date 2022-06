La Juventus nelle ultime settimane ha cercato soprattutto di rinforzarsi con acquisti di esperienza e qualità. Un modo anche per far crescere i tanti giovani della rosa bianconera. Giocatori come Paul Pogba e Angel Di Maria, che potrebbero essere annunciati a inizio luglio, dovrebbero aiutare quelli che non hanno esperienza. La stagione 2021-2022 ha dimostrato come sia necessario l'inserimento di giocatori abituati a vincere ma la Juventus continuerà a investire anche sui giovani oltre a farli crescere nel proprio settore giovanile e nell'under 23.

A tal riguardo uno fra Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia potrebbe rimanere a Torino in prima squadra insieme a Fabio Miretti e a Matias Soulé. Per quanto riguarda invece gli acquisti la Juventus sarebbe vicina ad Andrea Cambiaso. La trattativa di mercato sarebbe stata definita sulla base di circa 4-5 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin. In questo momento il difensore non avrebbe ancora accettato il trasferimento nella società ligure. In ogni caso l'arrivo di Cambiaso dovrebbe concretizzarsi lo stesso, anche se il terzino potrebbe non rimanere a Torino. Si parla infatti di una sua possibile cessione in prestito all'Atalanta, dove avrebbe la possibilità di giocare più partite e di crescere nella maniera ideale anche grazie a un tecnico come Gasperini, bravo a valorizzare i giovani.

Nella stagione 2021-2022 deludente del Genoa Cambiaso è stato uno dei migliori, può giocare su entrambe le fasce difensive. Ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e il Genoa lo valuta circa 10 milioni di euro. Si è parlato di un'intesa sulla base di 4-5 milioni di euro più il cartellino di Dragusin ma in questo momento il difensore rumeno starebbe valutando la possibilità di andare a giocare in Serie B dopo che nella 2021-2022 è stato in prestito alla Sampdoria nella prima parte di stagione e alla Salernitana nella seconda.

Il mercato della Juventus

Un altro ex Genoa arriverà a Torino a luglio. Parliamo di Nicolò Rovella, acquistato dalla Juventus a gennaio 2021 e rimasto in prestito alla società ligure fino alla stagione 2021-2022. Il centrocampista però potrebbe essere ceduto come contropartita tecnica per arrivare a dei rinforzi.