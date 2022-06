La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane in particolare per rinforzare il centrocampo. Sembra praticamente fatta per il ritorno a parametro zero di Paul Pogba, ma ai bianconeri servirebbe anche un altro giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. In tal senso piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, ma anche Nahitan Nandez del Cagliari, che era stato vicino al trasferimento alla Juventus nel mercato di gennaio. Si tratta di un calciatore che può giocare come mezzala, ma anche centrocampista di fascia destra in un 3-5-2.

L'uruguaiano è recentemente retrocesso con il Cagliari in Serie B, di conseguenza potrebbe arrivare a Torino a prezzo più basso rispetto alle precedenti sessioni di mercato. La società sarda la valuta circa 18 milioni di euro, la Juventus potrebbe però valutare di offrire ai sardi il cartellino di Marco Da Graca più cash per il centrocampista.

Il centrocampista Nandez potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano piace alla società bianconera, essendo bravo a giocare non solo a centrocampo come mezzala, ma anche sulla fascia destra. In una stagione deludente da parte del Cagliari, Nandez è stato fra dei migliori.

La sua valutazione di mercato è di circa 18 milioni di euro, ma l'inserimento nell'eventuale trattativa di un giovane bianconero potrebbe diminuire l'esborso economico. Al Cagliari piacerebbe l'attaccante Marco Da Graca, che ha disputato una stagione importante con la Juventus under 23: ha giocato 24 match stagionali fra campionato di Serie C, Coppa Italia di Serie C, ma anche un incontro in Champions League con la prima squadra Juventus: in totale ha segnato 4 gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il centrocampista brasiliano piace all'Arsenal, ma la sua valutazione di mercato da circa 40 milioni di euro non agevola una sua partenza.

Diversa è la situazione di Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera con un indennizzo di circa 3 milioni di euro. Ciò rappresenterebbe un risparmio importante per la Juventus, considerando che il gallese ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.