Juventus-Di Maria: sempre più vicini. Continuano le trattative per portare a Torino l'esterno argentino e si avviano verso la chiusura. Definiti quasi i dettagli fra le parti e rimangono delle piccole cose da aggiustare prima dell'ufficialità che dovrebbe giungere nel corso della prossima settimana. Per quanto concerne la cifra che Di Maria guadagnerà annualmente, il 'Fideo' dovrebbe percepire circa sei milioni di euro all'anno, ovvero un po' meno rispetto a quanto era stato previsto nei giorni passati. Ci sarebbero, però, dei bonus legati a presenze e obiettivi collettivi che arriverebbero ad aumentare il guadagno dell'esterno.

Juventus: non solo Di Maria

Classe 1988, Angel Di Maria ha disputato sin qui una carriera molto importante, vestendo maglie di un certo blasone quali Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain, con un passato al Benfica. Ha, quindi, giocato in Portogallo, Spagna, Inghilterra e Francia. Ha vinto dovunque e non solo campionati o coppe di lega ma anche una Champions League con i blancos nel 2013-2014. Di Maria ha inoltre, deciso la finale di Coppa America nel 2021 contro il Brasile. Ci sarebbero le cifre per il suo arrivo a Torino a vestire la casacca della Juventus, giocando, così, per la prima volta in Italia con l'obiettivo di vincere nel quinto paese. In più i piemontesi, sono a caccia della coppa dalle grandi orecchie che manca dal 1995-1996.

Annuncio previsto per la prossima settimana ma il club del presidente Agnelli potrebbe non fermarsi all'argentino per quanto riguarda i capitoli esterni. Potrebbe giungere anche un altro calciatore utile agli schemi tattici di Massimiliano Allegri. Non sarebbe tramontata, infatti, la pista che condurrebbe al giocatore del Sassuolo Domenico Berardi, campione d'Europa con la Nazionale nel 2021.

Con il Genoa, in più, ci sarebbe un'intesa per portare a Torino Andrea Cambiaso, classe 2000: cinque milioni e mezzo di euro ai liguri più Dragusin.

Juventus, punto interrogativo De Ligt

Per un Di Maria che arriva c'è un punto interrogativo che riguarda la difesa, reparto che dovrà fare i conti con l'addio di un pilastro come Giorgio Chiellini.

Infatti, la permanenza di Matthijs De Ligt non sarebbe scontata. Il centrale olandese potrebbe non avere intenzione di prolungare il suo contratto con i piemontesi e non sarebbe una questione economica. Il motivo sarebbe da ricondurre a una non convinzione del classe 1999 nei riguardi del progetto tecnico della Juventus. De Ligt starebbe sondando la possibilità di approdare in un campionato più stimolante come la Premier League e, in tal senso, la lista delle pretendenti blasonate sarebbe presente con club quali Chelsea, Manchester City, Manchester United e Liverpool alla finestra. La Juve cederebbe l'olandese per una cifra di 100 milioni di euro.