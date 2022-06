Giuseppe Marotta sta studiando le mosse per permettere all'Inter nella prossima stagione di avere in attacco il trio composto da Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nel frattempo Skriniar avrebbe dato il proprio consenso a rinnovare con il club nerazzurro, anche se per lui potrebbe farsi avanti il PSG.

Inter, suggestione trio Dybala-Lukaku-Martinez

Marotta per la prossima stagione vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un trio offensivo formato da Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Partendo dalla "Joya" il piano del club lombardo risulterebbe tutto sommato semplice, in quanto una volta ceduto Alexis Sanchez, la compagine del biscione dirotterebbe tutti e 7 i milioni di euro risparmiati dall'ingaggio del cileno sullo stipendio dell'argentino.

Per arrivare invece a Lukaku l'Inter dovrebbe vendere uno tra Dzeko e Correa. Il bosniaco, per l'alto ingaggio percepito (5 milioni netti a stagione) e per la carta d'identità non più verdissima, difficilmente lascerà la formazione milanese, mentre il compagno di reparto sudamericano, arrivato solo lo scorso anno per 31 milioni di euro, appare come un profilo più facile da cedere nella finestra di Calciomercato che si aprirà il 1° luglio. Infine Lautaro, che più volte è stato indicato dai media come possibile partente, ha da poco ribadito la propria volontà di restare all'Inter, dichiarando anche tramite le parole del suo agente, di sentirsi pienamente al centro del progetto nerazzurro.

Skriniar dà il via libera al rinnovo del suo contratto ma non ignorerebbe un'eventuale offerta da parte del PSG

L'Inter nella prossima finestra di calciomercato estiva dovrà comunque vendere uno o più giocatori. Uno dei profili indicati per risanare le casse del club lombardo sarebbe Milan Skriniar. Il difensore classe '95 piacerebbe al PSG, ma secondo delle indiscrezioni lo slovacco, avrebbe dato il via libera ai suoi agenti per rinnovare a 5 milioni di euro netti stagionali fino al 2026 con la compagine nerazzurra.

Tuttavia qualora arrivasse un'offerta concreta dal club parigino, Skriniar non porrebbe veti a trasferirsi in Francia, poiché apprezzerebbe la possibilità di giocare con Messi, Neymar e Mbappè.

Rimanendo in tema difensori per l'Inter, appare sempre più remota la possibilità che Alessandro Bastoni venga ceduto: il giocatore e il suo agente nella scorsa settimana hanno infatti ribadito la volontà di restare in nerazzurro nei prossimi anni.