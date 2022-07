Juve e Inter potrebbero sfidarsi in un derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del granata Bremer. Le probabili cessioni di De Ligt e Skriniar in questa fase di calciomercato, spingono le due società a cercare dei sostituti all'altezza. Il giocatore brasiliano ha un'unica certezza: vorrebbe giocare la Champions League già dalla prossima stagione. Il Torino valuta il difensore non meno di 40 milioni di euro. L'Inter sembrerebbe in vantaggio nelle trattative e sembra abbia la preferenza del giocatore, ma la Juve tiene monitorata la situazione e intanto valuta il difensore Manuel Akanji del Borussia Dortmund.

Atteso in settimana un incontro tra l'Inter e Cairo

La società neroazzurra è quella che si è mossa per prima. Sono mesi che Marotta segue Bremer. Un incontro tra la dirigenza interista e quella del Torino potrebbe avvenire già in settimana. L'intento della 'Beneamata' è quello di abbassare le richieste di Cairo, magari inserendo una contropartita tecnica gradita.

Un giocatore che interessa al Torino è Cesare Casadei. Sulle tracce del primavera neroazzurro ci sarebbero anche il Sassuolo e il Chelsea. Casadei è una mezzala che nell'ultimo campionato primavera ha realizzato 17 gol. L'Inter però non sembra intenzionata a perdere il controllo sul cartellino del giocatore giocatore. La società milanese valuta il ragazzo circa 7 milioni di euro e sarebbe disposta ad accontentare i granata riservandosi un controriscatto di 18 milioni di euro.

La Juve resta alla finestra per Bremer

Sembra che la società bianconera sia intenzionata a inserirsi nella corsa al giocatore brasiliano. La probabile partenza di De Ligt e le difficoltà ad arrivare a Koulibaly spingerebbero la dirigenza bianconera alla ricerca di un difensore di prima fascia. La Juventus potrebbe inserire nell'eventuale trattativa il giocatore dell'U23 Ranocchia.

Il giovane centrocampista bianconero, reduce dalla stagione in prestito al Vicenza, piace ai granata e il suo cartellino potrebbe essere usato come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Bremer e accontentare il Torino.

Manuel Akanji è sul mercato, la Juve ci pensa

Il forte difensore del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto e ha rifiutato il rinnovo proposto dalla squadra tedesca.

La dirigenza teutonica valuta il giocatore non meno di 25 milioni di euro. Akanji ha 26 anni e ha già una certa esperienza in campo internazionale, caratteristiche gradite in casa bianconera. Il possente difensore svizzero ha più volte dichiarato di voler provare una nuova esperienza e su di lui, oltre all'interesse della Juve, ci sarebbe quello di alcune squadre inglesi tra cui il Tottenham.