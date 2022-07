La Juventus, dopo aver ufficializzato il colpo Di Maria, in giornata annuncerà quello di Paul Pogba. Si lavora sulla cessione di De Ligt, con il Bayern Monaco la squadra maggiormente interessata.

Attesa per l'ufficialità di Pogba dopo quella di Di Maria

Sono ore frenetiche in casa Juventus, la dirigenza juventina si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Dopo aver definito l'operazione Di Maria, nella giornata di oggi dovrebbe esserci l'ufficialità per quanto riguarda Paul Pogba. Il francese, pur di tornare a Torino, avrebbe rifiutato l'offerta molto più vantaggiosa da parte del Psg.

Il nuovo progetto tecnico, si baserà su di lui e, data la partenza di Paulo Dybala, diventerà il nuovo leader tecnico della squadra. Da seguire con attenzione la situazione relativa a De Ligt: il Bayern Monaco avrebbe superato il Chelsea offrendo una cifra intorno ai 90 milioni, adesso sta alla Juventus mettersi d'accordo per il trasferimento. I soldi ricavati dalla sua eventuale cessione verranno reinvestiti subito sul mercato.

I sostituti di De Ligt potrebbero essere Koulibaly o Milenkovic

In caso di partenza da parte di De Ligt, la Juventus avrebbe già individuato i possibili sostituti del difensore olandese, ovvero Koulibaly del Napoli e Milenkovic della Fiorentina. Per il primo, De Laurentiis vorrebbe una cifra intorno ai 40 milioni, il giocatore non sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo e si sta guardando attorno.

La Juventus studia con attenzione l'evolversi della situazione, pronta a sferrare l'affondo decisivo. Su Milenkovic però, bisognerà battere la forte concorrenza dell'Inter.

Non solo la difesa, il reparto dove verrebbero investiti i soldi di De Ligt sarà l'attacco. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, il primo nome caldo dovrebbe essere quello di Zaniolo.

La Roma, in queste ultime ore, avrebbe abbassato il prezzo del cartellino, i bianconeri proveranno a formulare un offerta di 15 milioni subito più 35-40 di riscatto, in modo da poter avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal club giallorosso.

Si sta cercando di arrivare uno scambio con il Psg: Allegri cerca un regista, Paredes sarebbe il primo nome, e in Francia accetterebbero volentieri, il ritorno di Kean.

Dalla cessione di Rabiot, la Juventus spera di ottenere almeno 15 milioni, il francese avrebbe rifiutato il Newcastle e sta aspettando una squadra che partecipi alla Champions League.

In attesa del ritorno di Chiesa dall'infortunio toccherà a Vlahovic guidare l'attacco. Con Di Maria, la Juventus avrebbe uno tra i tridenti più forti in Europa. Manca solo da sistemare le corsie esterne: gli obiettivi principali dovrebbero essere Molina dell'Udinese e Cambiaso, il terzino potrebbe arrivare oggi per firmare il contratto.