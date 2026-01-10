Il nome di Frattesi continua a rimbalzare fra le mura della Continassa ma un suo approdo alla Juventus sarebbe complesso per costi. Ecco perché, seguendo le indiscrezioni riferite dal giornalista Marcello Chirico, il club bianconero starebbe pensando di proporre uno scambio con l'Inter che vedrebbe coinvolto Teun Koopemienrs.

Chirico: 'Koopmeiners in nerazzurro al posto di Frattesi'

"Ieri sera mi è arrivata questa notizia che sta già circolando e che vedrebbe uno scambio fra Juventus e Inter nel quale Koopmeiners passerebbe in nerazzurro al posto di Davide Frattesi.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza sulla storia: Frattesi a Milano in questo momento è molto scontento perché pensava che avrebbe potuto avere più spazio rispetto a quando in panchina c'era Simone Inzaghi. Il problema però continua a persistere, anzi paradossalmente si è persino acuito con Chivu, che quando ha parlato della situazione del centrocampista, se ne è lavato le mani. Discorso diverso vale per Koopmeiners: l'olandese non è sul piede di partenza ma la Juventus da lui si aspettava molto di più. L'anno scorso è stato veramente negativo per lui, vuoi anche le vicende che si sono create sulla panchina, ma neanche in questa stagione sta dando segnali di un calciatore recuperato. Spalletti quando è arrivato ha provato a fare il possibile, mettendolo in un ruolo che il ragazzo conosceva dai tempi dell'AZ, però Koopmeiners è esploso nell'Atalanta come centrocampista offensivo.

Ecco tutto questo alla Juventus non si è mai visto. E quindi anche l'olandese gioca con regolarità, alla Continassa non sono troppo soddisfatti del suo operato.

Chirico: 'Spalletti vuole dei rinforzi e prenderebbe al volo Chiesa e Frattesi'

Chirico ha poi concluso: "A questo punto siccome Spalletti qualche rinforzo lo vuole, anche se non si metterà a sbraitare se non arrivassero, un paio di calciatori li prenderebbe senza pensarci due volte. Parliamo per l'appunto di Davide Frattesi e di Federico Chiesa. Per quest'ultimo il discorso è complesso, visto che il Liverpool lo lascerebbe andare solo per il prezzo con il quale lo ha acquisito dalla Juventus, 12 milioni più bonus. Inoltre c'é da considerare lo stipendio dell'esterno che è alto".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Sono contrario a questo scambio, Frattesi nessuno lo vuole'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web: "Sono contrario a questo scambio. Lo stanno offrendo a cani e porci Frattesi ma nessuno lo vuole" scrive un utente di Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spero vivamente che Comolli non si faccia fregare da Marotta. Pensare di scambiare alla pari un panchinaro come Frattesi con Thuram o con lo stesso Koop, é un insulto all’intelligenza".