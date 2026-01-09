La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di rinforzare la rosa già a gennaio regalare giocatori funzionali al progetto targato Luciano Spalletti. La trequarti potrebbe subire dei cambiamenti con diversi nomi sul tavoli. Tra questi ci sarebbe anche quello di Kevin Shade, protagonista in Premier League con la maglia del Brentford.

Si valuta Shade per la trequarti

In attesa di scoprire gli sviluppi nella trattativa per Federico Chiesa, la Vecchia Signora sta valutando possibili alternative all'esterno italiano e tra queste ci sarebbe il trequartista tedesco classe 2001 del Brentford che sta offrendo prestazioni di grande livello in Inghilterra.

Sei reti e 5 assist per il 24enne che è sicuramente una delle rivelazioni del campionato. La Juventus sta monitorando il profilo di questo talentuoso giocatore ma la trattativa non appare facile per diverse motivazioni. La prima legata alla volontà del Brentford di trattenere il ragazzo fino al termine della stagione; la seconda di carattere puramente economico visto che le Cherries prenderebbero in considerazione solo offerte tra i 35-40 milioni di euro, cifra che al momento la Juventus potrebbe investire solo tramite qualche cessione come quelle di Joao Mario e Koopmeiners.

Shade rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus ed andrebbe a rinforzare la batteria di trequartisti a disposizione di Spalletti.

Duttilità, velocità, senso del gol e grande capacità di adattarsi a diversi sistemi e giocare su ambedue le corsie. Tutte caratteristiche che farebbero del classe 2001 un elemento importante della nuova Juventus.

Atletico e Barcellona non mollano Vlahovic per l'estate

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic che resta in bilico. Il serbo attualmente infortunato non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bianconero ed un suo addio in estate resta possibile.

OItre al Milan che già nella scorsa sessione di mercato ha manifestato un forte interesse per il bomber bianconero, restano vive anche le ipotesi spagnole con Barcellona ed Atletico Madrid che restano alla finestra.

I Colchoneros potrebbero dire addio ad elementi importanti come Sorloth e Raspadori e preparano un grande colpo per l'estate, mentre i blaugrana sondano diversi profili vista la possibile separazione da Robert Lewandowski, con Vlahovic che resta uno dei profili maggiormente graditi per sostitutire l'esperto bomber polacco.