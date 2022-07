La Juventus è attesa da alcune settimane importanti sul fronte del Calciomercato. In particolare nel reparto offensivo ha a disposizione in questo momento solamente Dusan Vlahovic, Moise Kean e Angel Di Maria, oltre al giovane Matias Soulé. Se quindi mister Allegri decidesse di giocare con il 4-3-3 avrebbe bisogno almeno di altri due innesti, in attesa del recupero di Federico Chiesa (che dovrebbe tornare a settembre). A tal riguardo i nomi che piacciono sono quelli di Niccolò Zaniolo e di Alvaro Morata. Non è da scartare però la possibilità di un nome a sorpresa.

Nelle ultime settimane si era parlato ad esempio del possibile arrivo di Timo Werner a Torino nella trattativa di mercato che avrebbe potuto portaro Matthijs de Ligt al Chelsea. Alla fine però il 23enne ha accettato l'offerta del Bayern Monaco e l'eventuale scambio è saltato. Il tedesco potrebbe però arrivare comunque, ma solo se gli inglesi decidessero di lasciarlo partire in prestito.

La Juventus potrebbe valutare l’arrivo di Werner in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, provenienti dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio in prestito di Timo Werner. Il tedesco non è un titolare al Chelsea e potrebbe lasciare la società inglese anche in previsione del mondiale in Qatar in cui sarà impegnata anche la nazionale tedesca.

Il classe 1996 potrebbe arrivare solo se il Chelsea decidesse di offrirlo in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto.

Sul piano tecnico Werner sarebbe ideale nel 4-3-3, sia come alternativa a Vlahovic ma anche sulla fascia. Nelle due stagioni al Chelsea non ha reso sotto le aspettative, ma è comunque un giocatore che garantirebbe velocità, profondità e gol, come ha dimostrato in passato al Lipsia.

Il resto del mercato della Juventus

Nel frattempo la Juventus è al lavoro anche per rinforzare altri reparti del campo. Potrebbero arrivare uno o due centrocampisti in aggiunta a Paul Pogba, ma molto dipenderà anche dalle cessioni. Fra i giocatori più graditi ci sarebbe Leandro Paredes, la società bianconera sarebbe pronta a spendere 20 milioni di euro per l'argentino, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda la difesa, invece, dopo l'innesto di Bremer, potrebbe arrivare anche un centrale di sinistra. A tal riguardo piacerebbe il francese Benoit Badiashile del Monaco.