Inter, Juventus e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri potrebbero virare su Nikola Milenkovic e Gleison Bremer in caso di partenze di Milan Skriniar. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Koulibaly del Napoli, mentre i rossoneri vorrebbero potenziare l'attacco con Asensio e De Ketelaere.

L'Inter vorrebbe i due centrali per puntellare la difesa

Il club presieduto dagli Zhang potrebbe cedere Milan Skriniar al Paris Saint Germain per una cifra che si aggirerebbe sugli 80 milioni di euro.

Per sostituirlo, il piano sarebbe quello di ingaggiare sia Gleison Bremer del Torino che Nikola Milenkovic della Fiorentina. Entrambi potrebbero avere un costo complessivo di circa 45 milioni di euro, ma sul serbo ci sarebbe l'interessa di Juventus e Atletico Madrid.

La Juventus accelera per Kalidou Koulibaly

La società degli Agnelli vorrebbe fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire al Napoli circa 30 milioni di euro e circa 5 milioni di euro al difensore per l'ingaggio. Il senegalese se ne aspetterebbe circa 8, mentre Aurelio De Laurentiis partirebbe da una base d'asta di 40 milioni di euro e preferirebbe cederle ad una squadra estera per non rinforzare una diretta concorrente per la Serie A.

Maggiori informazioni si potrebbero avere se de Ligt dovesse realmente trasferirsi al Bayern Monaco.

Il Milan punta a rinforzare la trequarti

Il Milan avrebbe in mente si rinforzare l'attacco e sarebbe finito sulle tracce di Marco Asensio e De Ketelaere. L'attaccante del Real Madrid sarebbe in uscita e gradirebbe la destinazione, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio di circa 6 milioni di euro. Più avanzata la trattativa che riguarda il talento belga che piacerebbe molto anche al Leeds. Gli inglesi avrebbero messo sul piatto circa 30 milioni di euro più 7 di bonus. I rossoneri sarebbero disposti a pareggiare la parte fissa e inserire come contropartite tecniche i cartellini di Jungdal e Roback.

Maldini e Massara potrebbero far leva sulla volontà del ragazzo, che vorrebbe giocare la prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, inoltre, il Milan potrebbe decidere di inserire una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Bruges per concludere l'operazione nelle prossime ore.