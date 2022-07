La questione Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli e nelle scorse ore è trapelato sui media anche l'interessamento del Chelsea. Nelle ultime settimane la corte serrata della Juventus non ha trovato sbocchi; il calciatore senegalese ha infatti più volte escluso la possibilità di trasferirsi a Torino. Nella giornata di oggi però sembra essersi inserito di prepotenza il Chelsea, fresco di cambio di proprietà. La nuova dirigenza americana dei Blues sta infatti cercando di inserirsi nella trattativa di rinnovo del calciatore, ancora poco convinto dalla proposta del Napoli.

Secondo le ultime voci pare che il club londinese sia disposto a offrire oltre 9 milioni di euro a stagione, superando di gran lunga l'offerta azzurra.

Koulibaly-Chelsea, ancora nessuna offerta ufficiale

Per quanto siano particolarmente insistenti le voci circolate oggi relative all'interesse del Chelsea per Koulibaly, in sede azzurra non è ancora arrivata un'offerta ufficiale per il classe '91.

La volontà del club di Premier League pare sia di mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, cifra che soddisferebbe le richieste del presidente Aurelio De Laurentis.

Anche Leao stuzzica i Blues

La vittoria del titolo di Serie A da parte del Milan porta anche la firma di Rafael Leao. Spesso accusato di discontinuità, nell'ultima stagione è stato tra i migliori di tutto il campionato.

L'exploit del giocatore portoghese ha attirato la corte di diversi top club europei. In particolare, pare che il Chelsea stia pensando a lui per il dopo Ziyech.

Per ora si tratta unicamente di indiscrezioni, tanto che la dirigenza rossonera ha alzato un muro piuttosto alto, richiedendo quasi 100 milioni per la cessione. In ogni caso, il concreto interesse dei rossoneri per Ziyech potrebbe aprire a nuovi scenari: i due giocatori potrebbero entrare in uno scambio suggestivo.

Chelsea scatenato anche in patria, sarà Sterling il primo colpo

Oltre al chiaro interesse della dirigenza Blues per alcuni dei giocatori più promettenti del campionato italiano, è attesa l'ufficialità di quello che ormai sembra essere il primo grande colpo della nuova dirigenza londinese, Raheem Sterling. Gli americani avrebbero infatti convinto la dirigenza del City con un'offerta vicina ai 56 milioni di euro, per i prossimi giorni è attesa dunque l'ufficialità oltre che la data per le visite mediche. Il nazionale inglese lascerebbe così il Manchester City dopo sette anni, essendo arrivato nel 2015 dopo quattro ottime stagioni al Liverpool.