Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare questi due mesi di Calciomercato è sicuramente Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è tornato all'Atletico Madrid dopo i due anni in prestito oneroso alla Juventus. I bianconeri non hanno esercitato il diritto di riscatto in quanto vorrebbero uno sconto sui 35 milioni di euro inizialmente pattuito. In questo momento c'è una fase di stallo nella quale sembra pronta ad inserirsi l'Inter per rinforzare il reparto avanzato, ma prima bisogna sfoltire con le partenze di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, aspettando l'uscita di uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Il club meneghino lavora allo sgarbo dopo quanto successo con Gleison Bremer, in un altro derby d'Italia sul mercato dall'esito sicuramente incerto.

Anche l'Inter sarebbe su Alvaro Morata

L'ultima annata di Alvaro Morata con la maglia della Juventus non è stata sicuramente straordinaria, ma neanche da buttare avendo messo a segno nove reti in trentacinque partite di campionato, con anche sette assist all'attivo. Numeri importanti per un giocatore che ha giocato spesso lontano dalla porta, visto che nel ruolo di centravanti c'era Dusan Vlahovic. La società bianconera ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 35 milioni di euro e lo spagnolo è tornato all'Atletico Madrid. Le due società stanno trattando ma i Colchoneros al momento non sembrerebbero disposti a concedere sconti sulla cifra stabilita inizialmente.

Una trattativa nella quale vorrebbe inserirsi l'Inter, che sogna il grande sgarbo ai bianconeri dopo quanto successo con Gleison Bremer. Il centrale brasiliano era promesso ai nerazzurri, ma la Juve ha sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus, oltre ad un ricco ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ben superiore ai poco più di 3 milioni pattuiti con il club meneghino.

Morata ora può essere l'oggetto del desiderio in un nuovo derby d'Italia sul mercato.

Le possibili offerte

La Juventus non vorrebbe andare oltre un investimento da 20 milioni di euro qualora dovesse acquistare il giocatore a titolo definitivo. L'Atletico Madrid continua a chiedere 35 milioni di euro per il cartellino di Alvaro Morata.

L'Inter, dal proprio canto, vorrebbe chiedere l'attaccante spagnolo con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, che diventerebbe obbligo solamente a determinate condizioni.

Una proposta superiore a quella dei bianconeri ma leggermente inferiore alla richiesta dei Colchoneros. Il club meneghino, però, per convincere l'Atletico potrebbero concedere un'opzione su Lautaro Martinez, da sempre oggetto del desiderio della squadra di Simeone. In quel caso, qualora l'Inter dovesse decidere di cedere il Toro l'anno prossimo, il club spagnolo avrebbe una corsia preferenziale. Da vedere se basterà e, soprattutto, se il giocatore accetterà di trasferirsi in quella che è da sempre una delle principali rivali storiche della Juve.