La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato in cui potrebbe definire una cessione pesante. Le ultime notizie di mercato confermano la possibile partenza di Matthijs de Ligt, soprattutto perché l'offerta di prolungamento di contratto da parte della società bianconera non avrebbe trovato il gradimento del giocatore. Come è noto, l'olandese attualmente, guadagna 12 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2024: la Juventus gli avrebbe offerto circa 8 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026 con una diminuzione della clausola rescissoria attualmente di 120 milioni di euro.

Con il mancato prolungamento di contratto la possibilità di una partenza dell'olandese è concreta, anche perché la Juventus se lo vende in questo calciomercato estivo monetizzerebbe di più rispetto ad una sua eventuale partenza nel 2023. A parlare del futuro professionale del difensore è stato anche Vito Elia a Top Calcio 24, il noto opinionista ha criticato il presidente della Juventus Andrea Agnelli in merito proprio alla possibile cessione di Matthijs de Ligt. Secondo l'opinionista, una eventuale cessione del difensore a circa 80 milioni di euro, ovvero più o meno il prezzo con il quale è stato acquistato dall'Ajax nell'estate 2018, dimostrerebbe il fallimento di Andrea Agnelli. Proprio per questo, secondo Elia, il presidente della società bianconera dovrebbe dimettersi.

Vito Elia ha invitato Agnelli a lasciare la presidenza della Juventus

'De Ligt è un altro fallimento del presidente Agnelli. Dai via un giocatore giovane che può esplodere da un momento all’altro, per circa 80 milioni di euro, cifra sborsata per acquistarlo. Agnelli dovrebbe lasciare la presidenza'. Queste le dichiarazioni di Vito Elia a Top Calcio 24.

Secondo l'opinionista l'eventuale partenza del difensore a circa 80 milioni di euro dimostrerebbe il lavoro non ideale portato avanti da Agnelli nelle ultime stagioni, proprio per questo dovrebbe pensare di lasciare l'incarico. Una possibilità che evidentemente non è concreta considerando la fiducia del presidente della Exor (holding controllante la Juventus) John Elkann nei confronti di suo cugino.

Inoltre, considerando il centenario della Famiglia Agnelli alla Juventus come proprietaria della società difficile che l'attuale presidente venga sostituito adesso ma anche nel 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Matthijs de Ligt. La società bianconera starebbe lavorando al sostituto dell'olandese. I preferiti sono Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino, entrambi valutati circa 40 milioni di euro dalle rispettive società. Di certo si tratta di rinforzi importanti che permetterebbero di attutire la partenza pesante eventuale del difensore 23enne.