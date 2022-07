La Juventus è al lavoro per definire diverse trattative di mercato per il Calciomercato estivo. La società bianconera sta cercando di dare ad Allegri gran parte della rosa a disposizione per la stagione 2022-2023 già nelle prime settimane di luglio. Per questo dopo gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba potrebbero arrivare anche quelli di Niccolò Zaniolo e Kalidou Koulibaly. Dovrebbe arrivare anche un altro difensore centrale, considerando che si starebbe definendo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Secondo le ultime notizie di mercato il 23enne avrebbe deciso di giocare con la società bavarese e non con il Chelsea, nonostante la volontà della società inglese di acquistarlo.

La Juventus valuta de Ligt circa 100 milioni di euro, difficile però che il Bayern Monaco possa garantire tale somma in soldi, per questo potrebbe utilizzare una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. A tal riguardo i tedeschi vorrebbero offrire il cartellino di Benjamin Pavard in aggiunta a circa 60 milioni di euro. Il francese è un terzino destro che potrebbe ritornare utile alla Juventus anche se in questo momento la società bianconera preferirebbe Nahuel Molina, giocatore dell'Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Monaco vorrebbe offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Benjamin Pavard per l'acquisto di Matthijs de Ligt.

Il francese però non sarebbe gradito dalla Juventus anche perché come terzino destro starebbe valutando l'arrivo di Nahuel Molina. L'argentino piace molto alla società bianconera anche perché può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia destra in un eventuale 3-5-2. La valutazione di mercato di Molina è di circa 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più una contropartita tecnica gradita giovane gradita all'Udinese.

Ritornando a de Ligt, il suo trasferimento al Bayern Monaco sembra essere la possibilità concreta, con la società bavarese che potrebbe considerare anche altre contropartite tecniche da offrire alla società bianconera. Su tutti Gnabry, che però ha un ingaggio importante difficilmente sostenibile dalla Juventus. Come è noto la società bianconera ha deciso di alleggerire il bilancio societario a partire da alcuni stipendi importanti.

Anche per questo si starebbe lavorando anche alle cessioni di Arthur Melo e Aaron Ramsey, oltre al fatto che in caso di offerta potrebbe lasciare Torino anche Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il rinforzo a centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sarebbero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. L'argentino ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.