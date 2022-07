La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gli arrivi di Di Maria e Pogba sono solo l'inizio di un mercato che potrebbe rinforzare in maniera importante la rosa bianconera dopo una stagione 2021-2022 deludente nel gioco e nei risultati. L'argentino e il francese porteranno esperienza e qualità ad una rosa che vanta diversi giovani importanti. Potrebbero però non essere gli unici acquisti di esperienza da parte della società bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto come vice Vlahovic l'acquisto di Marko Arnautovic.

Il giocatore del Bologna, nella stagione 2021-2022, ha dimostrato la sua importanza segnando 15 gol. A 33 anni si tratta di un rinforzo importante che accetterebbe il ruolo di alternativa a Vlahovic, anche se Arnautovic ha dimostrato nella sua carriera professionale di poter giocare anche a supporto di una prima punta. Nel caso dovesse arrivare alla Juventus, potrebbe quindi giocare anche insieme a Vlahovic. Le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore del Bologna abbia chiesto la cessione perché vorrebbe giocare in una società che lotta per vincere.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore del Bologna Marko Arnautovic avrebbe chiesto la cessione.

Vorrebbe trasferirsi alla Juventus, con Allegri che avrebbe chiesto proprio il classe 1989 come rinforzo per il settore avanzato. Dopo una stagione importante nel Bologna con 15 gol segnati, il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in una società che lotta per vincere come la Juventus. Con i tanti impegni dei bianconeri, soprattutto nella prima parte di stagione, Arnautovic potrebbe avere la possibilità di giocare diversi match, visto che la Juventus disputerà 15 match del campionato italiano e 6 match di Champions League da agosto a novembre, prima della pausa mondiale.

La stagione ripartirà poi a gennaio 2023. Arnautovic è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. Si valutano anche Memphis Depay del Barcellona, difficile arrivare ad Alvaro Morata, soprattutto se l'Atletico Madrid volesse 30 milioni di euro per la vendita del cartellino dello spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire un acquisto a centrocampo che si aggiungerebbe a Paul Pogba, recentemente annunciato dalla società bianconera. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 con le due società.