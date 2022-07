La Juventus nelle prossime settimane potrebbe cedere Matthijs de Ligt, che dopo non aver accettato l'offerta di prolungamento di contratto della società bianconera, potrebbe trasferirsi nel campionato inglese. Piace soprattutto al Chelsea, che cerca difensori importanti dopo le partenze di Rudiger e Christensen. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, la sua cessione in questo Calciomercato estivo garantirebbe una monetizzazione importante rispetto a una eventuale nel 2023.

La Juventus avrebbe deciso la valutazione di mercato del giocatore a circa 100 milioni di euro, parte della quale potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di almeno due difensori centrali.

Si è parlato di Kalidou Koulibaly, giocatore del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 40 milioni di euro, ma anche di Nikola Milenkovic della Fiorentina, anche lui in scadenza fra un anno con la società toscana.

Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando un altro nome, accostato dai media alla società bianconera anche nelle scorse stagioni. Si tratta di Jose Maria Gimenez, giocatore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2025. In difesa può giocare come centrale ma anche da terzino destro. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 40 milioni di euro.

Il difensore Gimenez potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare come rinforzo per la difesa Jose Maria Jimenez, difensore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2025.

Nella stagione 2021-2022, il giocatore classe '95 è stato condizionato da un infortunio, l'uruguaiano comunque ha giocato 33 match fra campionato spagnolo, Coppa di Spagna e Champions League con un gol e un assist fornito a un suo compagno.

La società spagnola potrebbe lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro, magari in prestito oneroso con diritto di riscatto in diverse stagioni.

Il resto del mercato della Juventus

A proposito di prestito oneroso con diritto di riscatto e di Atletico Madrid, nel frattempo, Alvaro Morata, che è ritornato alla squadra di Simeone dopo che la Juventus ha deciso di non riscattarlo per 35 milioni di euro.

La Juve non ha riscattato il cartellino di Morata, ma potrebbe però provare a trattare di nuovo con l'Atletico Madrid a fine mercato, magari cercando di definire un arrivo in prestito con riscatto per circa 20 milioni di euro.