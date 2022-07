La cessione di Matthijs de Ligt potrebbe significare per la Juventus l'acquisto di almeno due difensori centrali, visto che la società bianconera deve sostituire anche Giorgio Chiellini.

C'è quindi molto lavoro per la società bianconera, che sta definendo come primo rinforzo per la difesa Bremer. La Juventus avrebbe superato l'offerta dell'Inter per il brasiliano, 40 milioni di euro al Torino e un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione al giocatore.

Oltre a lui la Juventus starebbe lavorando anche a un altro rinforzo per la difesa, in particolare un centrale di sinistra.

A tal riguardo piacciono Gabriel dell'Arsenal, Pau Torres del Villareal e Benoit Badiashile del Monaco.

A proposito di quest'ultimo ha parlato il giornalista Luca Momblano, il quale ha sottolineato che Cherubini gradirebbe molto il francese come rinforzo per la difesa, ma non invece Allegri, che sarebbe scettico su Badiashile non tanto per la sua bravura quanto perché c'è bisogno di un lavoro di medio e lungo termine e invece la Juventus ha bisogno di giocatori già pronti a fare i titolari.

Il giornalista Momblano ha parlato di Badiashile

'Badiashile è un’idea concreta di Cherubini. Allegri invece è molto scettico, perché è un giocatore che richiede lavoro a medio e lungo termine', sono queste le dichiarazioni di Luca Momblano in merito al possibile arrivo alla Juventus di Benoit Badiashile, difensore del Monaco classe 2001 in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Allegri preferirebbe un giocatore già pronto per fare il titolare, per questo si parla di Pau Torres o di Gabriel come centrali di sinistra.

Infine il giornalista ha aggiunto: 'La Juventus ha iniziato anche a dedicarsi alle cessioni, Rovella è fra i cedibili a titolo definitivo. Il centrocampista è ancora a bilancio per 13 milioni di euro'.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Si valuta un supporto a Vlahovic, ossia un giocatore che possa giocare su tutta la trequarti in caso di 4-2-3-1 ma eventualmente anche come punta di fascia nel 4-3-3.

Piace molto Nicolò Zaniolo, che potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto fissato a circa 40 milioni di euro più bonus.

Un altro possibile rinforzo è Alvaro Morata, che arriverebbe anche lui in prestito con riscatto ma a circa 20 milioni di euro.