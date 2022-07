La Roma e lo Sporting Lisbona si sono affrontante in un'amichevole giocata a Faro nella serata di martedì 19 luglio.

La partita, terminata in favore dei portoghesi per il risultato di 3-2, ha visto due squadre affrontarsi a viso aperto, con una volontà di vincere da entrambe le parti. Sin dall'inizio della partita i giocatori in campo non hanno risparmiato entrate dure e battibecchi reciproci, testimoniando un nervosismo anomalo per un match pre-stagionale.

Roma-Sporting: la prima frazione è decisa da Pedro Gonçalves su penalty e dall'autorete di Inacio

I primi 45 minuti di Roma - Sporting Lisbona, sono stati scanditi da un buon palleggio da parte della compagine lusitana che ha messo in difficoltà la fase di pressing giallorossa. Sugli esterni, la squadra guidata da Rúben Amorim ha saputo sfondare, con Ibanez a tratti in difficoltà contro gli avversari.

Proprio il difensore brasiliano della Roma, al 27' stende Edwards all'interno dell'area di rigore, con conseguente penalty messo a segno da Pedro Gonçalves. A pareggiare i conti due minuti dopo per la compagine capitolina, ci pensa involontariamente Inacio, difensore dello Sporting Lisbona che su calcio d'angolo si rende protagonista di una sfortunata deviazione nella propria rete.

La prima frazione di gioco dunque, si conclude, sull'1-1.

Inacio aggiusta la mira e riporta i suoi in vantaggio, Pellegrini trova il pari, Tabata la chiude: finisce 3-2 per i portoghesi

Il copione nella ripresa non cambia, con lo Sporting Lisbona abile a fare girare il pallone e gli uomini di José Mourinho che sono invece poco lucidi nel creare azioni di ripartenza.

Al minuto 54° dunque, il risultato torna di nuovo in favore dei portoghesi: sempre Inacio, imbeccato su calcio d'angolo, colpisce il pallone di testa, questa volta nella porta avversaria, infilando Svilar e regalando il momentaneo 2-1 ai suoi compagni. Anche il secondo vantaggio dei lusitani dura poco però, visto che Pellegrini al 69°, insacca con un destro a giro sotto l'incrocio un'azione personale iniziata da Tammy Abraham.

La partita, condita da falli e discussioni tra i giocatori per tutti i 90 minuti, viene decisa poi all'87° minuto, quando Cristante si fa rubare un pallone in uscita da rimessa dal fondo e Tabata batte Svilar per il definitivo 3-2 per lo Sporting Lisbona.

La squadra di José Mourinho dunque trova la sua prima sconfitta in amichevole di questa estate,