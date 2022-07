La cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco ha cambiato le carte in tavolo e spinto la Juventus a dare l'assalto a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino sembrava destinato a vestire la maglia dell'Inter ma nel giro di poche ore i dirigenti bianconeri hanno fatto saltare il banco. Un'operazione che sembrava quasi certa per i nerazzurri si è trasformata in un'ardua vetta da scalare.Marotta ha anche provato a rilanciare ma Agnelli ha messo sul tavolo 41 milioni di euro più 9 milioni di bonus e si è assicurato il brasiliano dopo la benedizione di Cairo e il sì del calciatore.

Il difensore ha già lasciato il ritiro granata e nella mattinata di mercoledì 20 luglio (alle ore 8:30) sosterrà le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

L'esito della trattativa Bremer ha fatto storcere il muso al giornalista Fabrizio Biasin che non ha mai nascosto le sue simpatie interiste. "Che amarezza, era perfetto per la difesa a tre di Inzaghi. Bel colpo per i bianconeri, hanno anche abbassato il monte ingaggi".

Io me li ricordo tutti quelli che “#Bremer è il colpo più importante del mercato 2022” e “è perfetto per la difesa a 3 di #Inzaghi” e “se devo scegliere tra lui e #Dybala scelgo lui”.



Io me li ricordo, perché ero io.



Ah, che amarezza.https://t.co/YyOryNgSqt — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 19, 2022

Bremer sottoscriverà un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus

La Juventus ha investito parte dei 67 milioni di euro incassati dal trasferimento di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco nell'operazione che porterà Bremer alla corte di Allegri.

Il difensore resta a Torino ma dalla stagione 2022/23 giocherà il derby della Mole in bianconero. In passato analogo percorso avevano fatto Aldo Serena, Luca Fusi, Gianluca Pessotto ed Angelo Ogbonna tra gli altri.

Il 25enne ha accettato la formula contrattuale proposta dall'entourage della 'Vecchia Signora': contratto fino al 2027 da 6 milioni di euro più uno di bonus a stagione.

Il brasiliano ha salutato i compagni ed ha lasciato il ritiro granata per mettersi rapidamente a disposizione della Juventus. Dopo aver sostenuto le visite mediche partirà per il ritiro americano. Un colpo da novanta per colmare il vuoto lasciato dal difensore olandese che nelle scorse ore ha effettuato le visite mediche per il club campione di Bundesliga.

40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10.



Ergo:



- Scambia #DeLigt con #Bremer.

- Avanza qualche decina di milioni.

- Abbassa il monte ingaggi.

- Toglie un ottimo difensore alla concorrenza.



Niente da dire, bel colpo dei bianconeri. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 19, 2022

Biasin: 'Gran colpo per la Juve, sarebbe stato perfetto per la difesa a tre di Inzaghi all'Inter'

Non è un mistero che l'Inter avesse da tempo messo gli occhi su Gleison Bremer per rinforzare la difesa che rischiava di restare orfana di Milan Škriniar, finito nel mirino del Psg. Il sorpasso bianconero ha modificato i piani di Marotta che ora lavorerà per trattenere il calciatore slovacco con un adeguamento del contratto.

Deluso per l'esito della trattativa, il giornalista Fabrizio Biasin, il quale su Twitter ha sottolineato che le caratteristiche del brasiliano si sposavano alla perfezione con la difesa a tre di Simone Inzaghi.

"Mi ricordo quelli che dicevano è il colpo più importante dell'estate. Me li ricordo perché ero io, che amarezza", ha sottolineando precisando che l'avrebbe preferito anche Dybala (poi andato alla Roma). Biasin ha elogiato l'operazione realizzata dalla Juventus. "40 milioni più 7 di bonus per Bremer sono tanti ma ne hanno appena incassato 70 più dieci di bonus per de Light. Inoltre hanno abbassato il monte ingaggi e tolto un ottimo difensore alla concorrenza".