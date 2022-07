La Juventus sta lavorando in queste settimane per definire le strategie del Calciomercato estivo. Le esigenze della società bianconera sono diverse, a partire dalla difesa se dovesse essere ceduto Matthijs de Ligt. Due difensori centrali, un centrocampista e almeno altri due rinforzi nel settore avanzato. A tal riguardo potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo dalla Roma e un vice Vlahovic, un giocatore che sappia sostituirlo ma anche supportarlo in diversi match. Si è parlato di un interesse per Arnautovic del Bologna o del possibile ritorno di Alvaro Morata.

Lo spagnolo sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid, proprio per questo non è da scartare la possibilità che arrivi in bianconero ad agosto, magari in prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto un altro nome fra quelli che piacciono alla Juventus. Secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando anche un compagno di nazionale di Alvaro Morata, ovvero Raúl de Tomás. Lo spagnolo è un classe 1994 e ha disputato una stagione 2021-2022 positiva, con 34 match giocati nel campionato spagnolo e 17 gol segnati. Ha giocato il suo primo match con la nazionale spagnola ad ottobre 2021 e fino ad adesso ha disputato 4 match con la rappresentativa spagnola.

La Juventus potrebbe acquistare Raúl de Tomás

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic anche Raúl de Tomás. Lo spagnolo dopo una stagione 2021-2022 importante con l'Espanyol è diventato uno dei giocatori più seguiti del calcio europeo. Per lui si parla di un interesse non solo della società bianconera ma anche del Newcastle.

Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma la sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. Cresciuto nel Real Madrid, ha giocato nel Benfica, nel Cordoba, nel Real Valladolid, fino al Rayo Vallecano e all'Espanyol.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà tener conto anche delle cessioni considerando che ci sono diversi giocatori che non sono considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero.

Fra questi spiccano Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Per il primo dei tre sarà difficile trovare una società pronta ad investire sul suo cartellino anche perché ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Per il brasiliano si parla di un suo possibile approdo alla Roma, il gallese invece potrebbe rescindere il contratto con un indennizzo a sua favore da parte della società bianconera.