La Juventus in questi giorni potrebbe definire la prima cessione del Calciomercato estivo. Si attende l'offerta ufficiale del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt dopo l'incontro recente fra le due società. I bianconeri hanno sottolineato di volere almeno 90 milioni di euro per il difensore. La società tedesca è pronta ad accontentare la Juventus, magari con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Secondo i giornali sportivi tedeschi, de Ligt sarebbe pronto anche a guadagnare meno rispetto all'attuale ingaggio per trasferirsi al Bayern Monaco.

Dopo l'eventuale cessione di de Ligt la società bianconera potrebbe acquistare due difensori centrali. Fino a qualche giorno fa il preferito era Kalidou Koulibaly ma il difensore del Napoli ha trovato l'intesa economica con il Chelsea e a breve sarà un nuovo giocatore della società inglese. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Bremer sfidando sul mercato l'Inter che da mesi segue il brasiliano del Torino. La società bianconera potrebbe utilizzare una contropartita tecnica gradita, ovvero Federico Gatti, già vicino al trasferimento al Torino nel mercato di gennaio. Alla fine però è stata la Juventus ad anticipare la società piemontese e il difensore centrale classe 1998 è stato acquistato dai bianconeri.

Gatti potrebbe trasferirsi al Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Bremer. La società bianconera potrebbe offrire soldi più una contropartita tecnica gradita al Torino. Si parlerebbe di Federico Gatti, elogiato a gennaio anche dal tecnico Ivan Juric subito dopo l'ufficializzazione del trasferimento del difensore alla Juventus.

La società bianconera difficilmente lo cederà a titolo definitivo, potrebbe offrirlo in prestito anche per dargli la possibilità di giocare titolare in Serie A. La valutazione di mercato di Bremer è di circa 40 milioni di euro, la Juventus non avrebbe problemi a sostenere l'investimento considerando che potrebbe guadagnare circa 90 milioni di euro dalla cessione di Matthijs de Ligt.

La Juventus con la partenza del 23enne potrebbe acquistare due difensori centrali. Oltre Bremer, piacciono anche Pau Torres del Villarreal e Nikola Milenkovic della Fiorentina. SI valuta anche Benoit Badiashile del Monaco, classe 2001 valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Nicolò Zaniolo oltre che un vice Vlahovic, che possa sostituirlo ma anche giocarci insieme in diversi match della stagione.