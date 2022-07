La Juventus è attesa da un inizio luglio davvero interessante in tema Calciomercato. Potrebbero arrivare i primi due annunci di un calciomercato estivo che potrebbe regalare rinforzi importanti, agevolati anche da alcune cessioni pesanti. Fra queste spiccherebbe quella di Matthijs de Ligt, che ha deciso di non accettare il prolungamento di contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2024. Di conseguenza la sua cessione è una possibilità concreta, anche in considerazione del fatto che nel 2023 il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire di molto.

A tal riguardo la sua valutazione di mercato attuale è di circa 100 milioni di euro e la Juventus non sarebbe pronta ad accettare offerte minori. Tale somma darebbe la possibilità alla società bianconera di investire in maniera importante non solo sull'acquisto di due difensori centrali ma anche per migliorare altri ruoli in difesa e a centrocampo. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un terzino sinistro ma anche di uno destro. Si starebbe lavorando alla definizione dell'acquisto di Andrea Cambiaso, che dovrebbe essere l'alternativa a Alex Sandro. Per quanto riguarda la fascia destra difensiva, le ultime notizie di mercato confermano della possibilità dell'arrivo di Nahuel Molina, giocatore dell'Udinese.

La Juventus quindi oltre a Di Maria potrebbe acquistare un altro nazionale argentino.

La Juventus potrebbe acquistare Di Maria e Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due argentini durante il calciomercato estivo. Oltre a Di Maria, per il quale manca solo l'annuncio, potrebbe arrivare anche Nahuel Molina.

Il terzino dell'Udinese piace molto alla società bianconera anche se ha una valutazione di mercato importante di circa 30 milioni di euro. Sul classe 1998 ci sarebbe l'interesse anche dell'Atletico Madrid. Con la possibile cessione di de Ligt la Juventus avrebbe una somma importante da investire sul mercato, non solo per l'acquisto di due difensori centrali, ma anche per altri ruoli.

L'eventuale arrivo di Molina darebbe la possibilità di rinforzare la fascia destra difensiva con Allegri che sposterebbe eventualmente Cuadrado come punta di fascia del 4-3-3.

Il mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina anche all'acquisto di un altro giocatore per il settore avanzato. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera avrebbe raggiunto l'intesa per il trasferimento di Niccolò Zaniolo a Torino. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026 a circa 4 milioni di euro netti a stagione. La Roma lo valuta circa 50-60 milioni di euro.