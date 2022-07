In questi giorni l'infortunio di Paul Pogba tiene in apprensione la Juventus. Il problema al menisco costringerà il francese a stare fuori almeno per un mese (secondo i più pessimisti anche quattro o cinque): comunque sia, presto il centrocampista farà una visita specialistica al ginocchio e solo dopo si deciderà se effettuare l'intervento o se attuare una terapia conservativa.

Se i tempi di recupero dovessero essere lunghi la Juventus potrebbe dover ingaggiare due nuovi centrocampisti o eventualmente confermare chi sarebbe considerato cedibile.

A proposito di acquisti potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le conferme potrebbe rimanere a Torino Adrien Rabiot, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023 e un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Rabiot potrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'infortunio di Pogba potrebbe incentivare il club a accelerare sull'arrivo di Leandro Paredes, ma anche la conferma di Adrien Rabiot nella stagione 2022-2023.

Il francese, fino a qualche giorno fa, era considerato come uno dei possibili partenti anche per il contratto in scadenza a giugno 2023.

Rabiot sarebbe di fatto il sostituto di Pogba anche perché giocherebbe come mezzala sinistra nel 4-3-3. L'eventuale partenza di Rabiot, invece, si potrebbe concretizzare solo se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Il principale indiziato nel reparto mediano a lasciare la società bianconera pare essere Arthur Melo.

Il brasiliano piace all'Arsenal, che potrebbe acquistarlo in prestito con riscatto. A lui sarebbe interessato anche il Valencia, ma la società spagnola lo vorrebbe in prestito con un aiuto da parte della Juventus nel pagamento dell'ingaggio.

Intanto nei giorni scorsi Aaron Ramsey ha rescisso consensualmente il contratto con la società bianconera ricevendo un indennizzo di circa tre milioni di euro.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus lavora anche a rinforzi per il settore avanzato. In particolare c'è l'esigenza di acquistare un vice-Vlahovic.

A tal riguardo si parla di un interesse per Luis Muriel dell'Atalanta e per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto a 20 milioni di euro.