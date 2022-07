La Juventus è sempre attiva anche sul mercato di giovani. Il lancio del progetto della squadra under 23 è servito sicuramente a far crescere alla Continassa tanti giocatori come Matias Soulé, Fabio Miretti e Niccolò Fagioli, che attualmente sono aggregati alla prima squadra

In prospettiva uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera sarebbe Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta e della nazionale under 21 italiana è attualmente in fase di recupero dopo l'infortunio alla spalla. La società bianconera potrebbe acquistarlo in anticipo dalla società bergamasca e cederlo in prestito in qualche club di Serie A.

Carnesecchi prima dell'infortunio alla spalla era sembrato vicino al trasferimento alla Lazio. La sua valutazione di mercato è di circa 15-20 milioni di euro, dopo la promozione in Serie A ottenuta con la Cremonese.

Considerando che Szczesny va in scadenza di contratto a giugno 2024, la Juventus potrebbe anticipare il suo acquisto così da farlo giocare in prestito e valutare i suoi miglioramenti nel calcio italiano.

Il portiere Carnesecchi possibile rinforzo: si trasferirebbe poi in prestito in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe tentare l'acquisto dall'Atalanta di Marco Carnesecchi. Il portiere è attualmente infortunato alla spalla ed è in fase di recupero.

Potrebbe rientrare prima della pausa per i mondiali.

La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro: il nazionale under 21 italiano che ha giocato da protagonista nella stagione 2021-2022 nella Cremonese, contribuendo alla promozione della società lombarda.

In caso di acquisto, la Juventus potrebbe lasciarlo in prestito in società di Serie A una o due stagioni e magari valutare il suo inserimento da titolare nel 2024, quando Szczesny sarà andato in scadenza di contratto con la società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche giocatori di esperienza e qualità che possano migliorare immediatamente la rosa bianconera. L'infortunio di Pogba potrebbe indurre ad accelerare per l'arrivo di Leandro Paredes a centrocampo.

Si lavora anche al vice-Vlahovic. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, in scadenza di contratto a giugno 2024.

Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Pare difficile che la società bianconera tratti il suo acquisto a questo pezzo di mercato, mentre potrebbe considerare il suo arrivo solo in prestito con riscatto futuro.