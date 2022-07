La Juventus nelle ultime stagioni ha deciso di investire in maniera decisa nei giovani. Il lancio del progetto della formazione under 23 (che milita in Serie C) dimostra come la società bianconera sia pronta a valorizzare i giovani.

Grazie a questo nelle ultime stagioni sono stati valorizzati giocatori come Fagioli, Ranocchia, Miretti, De Winter e Soulé. Di questi i due classe 2003 (Miretti e Soulé) nella nuova stagione dovrebbero far parte della prima squadra della Juventus.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato un altro rinforzo interessante per il settore avanzato, che potrebbe giocare nella Primavera o eventualmente nell'under 23.

Si tratta del classe 2005 Kenan Yildiz, talento oramai ex Bayern Monaco. La Juve avrebbe superato la concorrenza dell'Ajax e del Barcellona e sarebbe pronta a ufficializzare l'ingaggio del giocatore.

Cresciuto a Ratisbona, si è trasferito poi nel settore giovanile del Bayern Monaco nel 2012. Dal 1° luglio è senza società e -a breve - dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. Yildiz può giocare da mezzala ma anche come trequartista, essendo abile negli assist e nel finalizzare le azioni da gol. Il giocatore fa parte della nazionale turca under 17, con la quale fino ad adesso ha disputato 10 match segnando tre gol.

La Juventus sarebbe vicina all'ingaggio di Kenan Yildiz. Il classe 2005 è andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e sarebbe pronto a sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera. Dotato fisicamente, è un giocatore veloce, oltre ad avere una tecnica notevole.

Nato e cresciuto a Ratisbona, ha il passaporto tedesco e turco. Calcisticamente ha scelto la Turchia almeno per le rappresentative giovanili, come dimostrano le 10 presenze e i 3 gol segnati nella Turchia under 17. Nella stagione 2021-2022 ha disputato nel Bayern Monaco under 17 un totale di 20 match segnando 6 gol e fornendo 6 assist, tre delle sue presenze sono state in Youth League.

In caso di ufficializzazione, la Juventus poi deciderà se farlo giocare nella Primavera di Paolo Montero o se eventualmente sarà utile all'under 23 del nuovo tecnico Massimo Brambilla.

I giovani cresciuti nella Juventus

La Juventus dovrebbe essere avere diversi giovani in rosa nella stagione 2022-2023. Come già anticipato ad inizio articolo sia Miretti che Soulè dovrebbero essere integrati nella rosa di Massimiliano Allegri.

Da decidere è invece ancora il futuro professionale di Ranocchia, Rovella e Fagioli, i quali potrebbero trasferirsi in prestito. Intanto è stato confermato nelle scorse ore che il difensore De Winter giocherà in prestito all'Empoli.