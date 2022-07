La Juventus è attesa da un Calciomercato impegnativo che potrebbe definirsi già in questo mese di luglio. Si attendono gli annuncio di Paul Pogba e Angel Di Maria, si lavora anche per Niccolò Zaniolo, con la Roma che potrebbe accettare anche un pagamento spalmato su diverse stagioni del cartellino del giocatore. Si valutano rinforzi anche in difesa, a centrocampo e nel settore avanzato. Fra le principali esigenza ci sarebbe l'acquisto di un vice Vlahovic, un giocatore che sappia sostituirlo in diversi match ma che in altri possa essere schierato anche insieme al titolare bianconero.

Si sono fatti diversi nomi nelle ultime settimane, da Giovanni Simeone del Verona, fino ad arrivare a Marko Arnautovic del Bologna e a Edin Dzeko dell'Inter. Proprio il classe 1986 con l'arrivo di Romelu Lukaku a Milano difficilmente sarà un titolare nella squadra interista. L'abbondanza di punte nell'Inter potrebbe agevolare la sua partenza, anche perché è uno dei giocatori che più guadagna nella società, circa 5,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Potrebbe valutare una nuova esperienza professionale nel campionato italiano, magari andando a sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024 anche andando a guadagnare di meno rispetto all'attuale stipendio all'Inter. Potrebbe trasferirsi alla Juventus, con Allegri che lo stima molto professionalmente anche perché è un giocatore fisico bravo nel finalizzare le azioni da gol.

La Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore Morata

La Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata come vice Vlahovic, anche perché lo spagnolo non sarebbe considerato utile da Simeone nell'Atletico Madrid.

Secondo le ultime notizie di mercato la società spagnola potrebbe lasciarlo partire in prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni. Sarebbe un acquisto utile perché oltre a fare il vice Vlahovic potrebbe giocare anche punta di fascia nel 4-3-3 come dimostrato nella seconda parte di stagione 2021-2022 alla Juventus. Morata ritornerebbe volentieri per chiudere la sua carriera professionale nella società bianconera.