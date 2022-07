La Juventus è attesa da settimane impegnative durante le quali potrebbe definire diverse trattative di mercato. Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto di cessioni, in particolare della possibile partenza di Matthijs de Ligt. Il Bayern Monaco nella giornata di lunedì 11 luglio è arrivato a Torino per iniziare ad imbastire una trattativa coi bianconeri per il difensore olandese.

La Juventus avrebbe fissato il prezzo a circa 90 milioni di euro più bonus; il Bayern Monaco sarebbe partito da una base di 60 milioni più bonus. Una distanza che attualmente sembra evidente e che il club torinese non vorrebbe limare eccessivamente.

Qualora de Ligt dovesse andar via, la Juventus avrebbe poi il denaro necessario per migliorare l'organico in diversi settori. Gli obiettivi principali sarebbero il romanista Zaniolo e poi un vice-Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe emerso un nome nuovo per il reparto offensivo. Alcuni intermediari avrebbero proposto alla Juventus e ad altre squadre italiane Lucas Moura. L'ala brasiliana non rientrerebbe nei piani del tecnico Conte, e per questo motivo - nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2024 - potrebbe andar via ad un prezzo ragionevole. Il giocatore guadagna 5 milioni di euro a stagione.

Lucas Moura sarebbe stato proposto a Milan e Roma, ma anche alla Juventus.

L'ingaggio della seconda punta brasiliana è pari a 5 milioni di euro all'anno, ma in Italia con il decreto crescita potrebbe avere un peso minore sui bilanci societari.

Difficile però che la società bianconera possa puntare su di lui dopo l'ingaggio di Angel Di Maria e in attesa dell'imminente rientro di Federico Chiesa dall'infortunio.

Inoltre la priorità per i dirigenti della Vecchia Signora sarebbe la trattativa per Nicolò Zaniolo della Roma.

Nell'ultima stagione con il Tottenham, Lucas Moura ha disputato ha disputato 22 gare tra campionato e coppe nazionali e Conference League, segnando 4 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus, se dovesse vendere de Ligt, avrebbe la necessità di acquistare due difensori.

Sembra ormai sfumato Kalidou Koulibaly, il quale è in procinto di passare dal Napoli al Chelsea. In ogni caso, si punterebbe ad un giocatore d'esperienza e ad un giovane talento.

Piace ad esempio il 21enne Benoit Badiashile, centrale del Monaco in scadenza di contratto nel giugno del 2024.