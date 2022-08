Migliore l'organico a disposizione di Stefano Pioli ed essere competitivi su tutti i fronti. É questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da rendere la rosa completa.

Milan, anche Djimsiti nella lista per la difesa

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è quello di rafforzare la retroguardia a disposizione di Pioli con un centrale che possa alternarsi con Tomori e Kalulu. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Berat Djimsiti, centrale albanese che in questi anni ha offerto buone prestazioni con la maglia dell'Atalanta.

I rossoneri starebbero monitorando la situazione del centrale bergamasco che sarebbe nel mirino anche dell'Inter come idea low-cost per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi. Molto dipenderà dalle possibili cessioni in casa Atalanta e dalla vicenda Palomino.

Djimsiti non è il solo profilo seguito dal Diavolo. Infatti, la dirigenza rossonera tiene gli occhi aperti su due profili internazionali come Japhet Tanganga del Tottenham ed Abdou Diallo in uscita dal Paris Saint Germain. Il problema per intavolare una trattativa è legato alla formula di trasferimento. Il Milan vorrebbe un prestito mentre sia gli Spurs che il club parigino vorrebbero monetizzare l'eventuale cessione di due calciatori ormai fuori dai progetti di Conte e Galtier.

Milan, tutto fatto per De Ketelare: si punta ad Asensio

Intanto, il Milan ha finalmente definitivo l'arrivo di Charles De Ketalare dal Brugges. Un'operazione da circa 37 milioni di euro (32 più bonus) che ha permesso ai rossoneri di accaparrarsi le prestazioni del gioiello belga.

Nella serata del 1° agosto, il classe 2001 è sbarcato in Italia ed è pronto per svolgere le visite mediche e diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Diavolo.

Nonostante l'arrivo di De Ketelare, il Milan vorrebbe effettuare un altro importante sulla trequarti per dare maggiore qualità alla rosa di Pioli. Infatti, il Diavolo non avrebbe mollato la pista che porta a Marco Asensio, fantasista spagnolo che sarebbe in uscita dal Real Madrid.

I Blancos chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre il Milan punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto consapevole della volontà del calciatore di ritornare protagonista e giocarsi le carte per una possibile convocazione al Mondiale in Qatar.

Oltre Asensio, i rossoneri continuano a seguire un altro esubero dei top club europei ovvero Hakim Ziyech che sarebbe pronto a lasciare il Chelsea. Stando alle ultime notizie, il Milan avrebbe offerto 10 milioni di euro per il cartellino del trequartista marocchino, mentre i Blues ne vorrebbero almeno 25-30.