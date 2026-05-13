Trattenere i migliori calciatori presenti in organico, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E' questo uno degli obiettivi della Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i giocatori più ricercati sul fronte mercato c'è sicuramente Andrea Cambiaso che sarebbe finito nel mirino del Como di Fabregas.

Anche il Como su Cambiaso, Barcellona e Milan restano alla finestra

Dopo una prima parte complicata, il classe 2000 è ritornato sui suoi livelli diventando una pedina importante nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

La duttilità di Cambiaso nel giocare sia come terzino in una linea a quattro che come esterno a tutta fascia in un 3-4-2-1, ha permesso al tecnico di Certaldo di offrire diverse soluzioni tattiche e di migliore il gioco proposto dalla squadra.

Le prestazioni dell'esterno italiano non sono passate inosservate e diverse società europee ma soprattutto italiane starebbero monitorando la situazione. Oltre al Barcellona ed al Milan, ci sarebbe un interesse da parte del Como di Fabregas che dopo aver centrato l'Europa, vuole continuare a stupire e rimanere ai vertici del calcio italiano. La società di Suwarso potrebbe così mettere sul piatto una cifra importante attorno ai 35-40 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere il 26enne esterno nella prossima sessione estiva di mercato.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta ma di un sondaggio da parte del Como che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Intanto, la dirigenza bianconera valuta gli eventuali sostituti: da Udogie del Tottenham passando per Guerreiro del Bayern Monaco fino ad arrivare a Grimaldo del Leverkusen.

Idee Nicolas Jackson e Gonzalo Garcia per l'attacco

In attesa di scoprire il futuro di Dusan Vlahovic, la Juventus è alla ricerca di un forte attaccante che possa accontentare le richieste di Luciano Spalletti. La dirigenza sta monitorando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Nicolas Jackson, pronto a ritornare al Chelsea dopo l'esperienza al Bayern Monaco. L'attaccante senegalese ha totalizzato solo 22 presenze con 7 reti, un bilancio non esaltante e per questo, vuole rimettersi in gioco e ritornare protagonista come al Villareal.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus è alla finestra e potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il Chelsea sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento i Blues non prendono in considerazione vista la volontà di cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40-50 milioni.

Altro profilo monitorato dalla Vecchia Signora è quello di Gonzalo Garcia che potrebbe lasciare il Real in prestito. Molto dipenderà dal prossimo allenatore dei Blancos che potrebbe risultare fondamentale per il futuro del giovane attaccante spagnolo.