La Juventus è alla ricerca di un esterno per rinforzare le corsie laterali a gennaio. Viste le difficoltà nel concludere la trattativa per Mingueza e le valutazioni eccessive per calciatori come Norton-Cuffy e Palestra, la dirigenza bianconera sta valutando possibili alternative. Tra queste, spunta quella di Tommaso Barbieri che sta offrendo prestazioni con la maglia della Cremeonese.

Anche il Napoli su Barbieri

Il classe 2004, arrivato dalla Juve Next Gen nell'estate 2024, è diventato un elemento importante per il 3-5-2 di Nicola dimostrando una crescita importante che ha attirato molti top club italiani.

La Juve è tra questi e starebbe valutando di riportarlo a Torino già a gennaio. Una trattativa che però non appare facile vista la volontà della Cremonese di trattenere il ragazzo fino al termine della stagione per centrare l'obiettivo salvezza; oltre questo aspetto, si aggiunge anche la concorrenza del Napoli di Antonio Conte a caccia di un vice Di Lorenzo. I partenopei potrebbero risultare un avversario difficile da superare nella corsa al 22enne.

Barbieri rappresenterebbe un colpo funzionale ai moduli utilizzati da mister Spalletti. Infatti, l'esterno italiano può ricoprire sia il ruolo di esterno a tutta fascia ma anche di terzino, dimostrando una grande duttilità tattica.

Il Newcastle monitora David

Il futuro di Jonathan David alla Juventus resta in bilico. Nonostante le ultime prestazioni incoraggianti e reti importanti come quelle contro Cremonese e Sassuolo, l'attacante canadese potrebbe lasciare Torino già nella finestra invernale di mercato. Su di lui, c'è l'interesse di diversi club inglesi ed in particolare del Newcastle che sarebbe pronto ad un'offerta già per gennaio.

I Magpies sono alla ricerca di un attaccante così da completare il reparto offensivo a disposizione di Eddie Howe e giocarsi le proprie chance anche in Champions League. Uno dei profili monitorati sarebbe proprio quella del classe 2000 canadese con il club inglese che starebbe valutando i presupposti per intavolare una trattativa già in queste ultime settimane di mercato.

Il Newcastle potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere l'ex Lille, una cifra che la Vecchia Signora potrebbe reinvestire per accelerare l'affare Mateta.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti, ma di un sondaggio da parte del Newcastle che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto già nei prossimi giorni. La posizione di David è strettamente collegata a quella di Lois Openda che potrebbe lasciare Torino. Il belga resta un obiettivo del Fenerbahce ed un'eventuale cessione potrebbe determinare la permanenza del canadese.