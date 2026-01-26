La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. I bianconeri vorrebbero rinforzare la rosa già in questa finestra di mercato, con l'intenzione di avvicinarsi alle posizioni di testa e provare a rientrare nella lotta per lo Scudetto. La dirigenza valuta delle modifiche a centrocampo ed uno dei profili monitorati è quello di Maximo Perrone, faro della mediana del Como di Fabregas.

Si monitora Perrone, anche il Napoli sul centrocampista argentino

Intellingenza tattica, duttilità nel ricoprire il ruolo di play e mezz'ala ed una discreta capacità realizzativa come dimostrano le due reti e tre assist in campionato.

Il mediano argentino è uno dei punti di forma della formazione di Fabregas e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molti top club italiani tra cui la stessa Juventus. Stando alle ultime notizie, i bianconeri starebbero valutando di impostare una trattativa per il 23enne già per gennaio.

Una trattativa che però appare molto complicata per diverse motivazioni; la prima legata alla volontà del Como di trattenere il ragazzo e giocarsi le chance europee, la seconda legata alla concorrenza del Napoli che vorrebbe opzionare il ragazzo per giugno e mettere sul piatto una cifra importante attorno ai 35 milioni di euro. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti, ma di un sondaggio da parte dei bianconeri.

Non solo En-Nesyri, idea Beto per rinforzare l'attacco

Altro reparto sotto osservazione per eventuali modifiche a gennaio è quello offensivo. Nonostante le buone prestazioni offerte da David, la dirigenza continua a monitorare diversi profili per puntellare il parco attaccanti a disposizione di Spalletti e tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Beto che potrebbe lasciare la Premier e ritornare in Serie A.

L'ex attaccante dell'Udinese non è una prima scelta all'Everton vista l'esplosione di Barry e per questo potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore continuità e trovare nuovi stimoli. Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta monitorando la situazione e potrebbe proporre una formula in prestito con un eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 20-25 milioni di euro.

Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe recuperare dall'eventuale cessione di Openda che piace a Bologna e Fenerbahce. Al momento però non è una trattativa avviata ma di un'idea da parte del club bianconero che potrebbe trovare confermare negli ultimi giorni di mercato.

Beto potrebbe rappresentare un'opzione funzionale al sistema di gioco proposto da Spalletti. Il portoghese classe 98 ha infatti le caratteristiche richieste dal tecnico di Certaldo e può giocare sia come prima che seconda punta, vista la sua duttilità e capacità di attaccante la profondità.