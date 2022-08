L'Inter è ancora attiva in questo mercato e farà sicuramente qualcosa sul fronte uscite, ma non è da escludere che possa operare anche in entrata per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, potrebbero cedere Roberto Gagliardini, che piace molto al Monza e ai margini dello scacchiere tattico dell'allenatore piacentino. Qualora dovesse andare via l'ex Atalanta, poi, il club meneghino penserà a come sostituirlo e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Antonin Barak, che già l'anno scorso ha dimostrato di essere pronto per giocare in un top club italiano.

Il Torino è alla ricerca di rinforzi sul fronte offensivo dopo aver perso diverse pedine importanti, su tutti Pobega, Brekalo, Pjaca e Andrea Belotti. I granata potrebbero anche fare spesa in casa Bologna visto che ci sono diversi giocatori che interessano. Tra questi c'è sicuramente Riccardo Orsolini, già sondato senza successo l'anno scorso. In questa sessione, però, i rossoblu sembrano maggiormente disposti a lasciarlo partire.

Inter su Barak

L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa in mezzo al campo, nonostante gli arrivi di Mkhitaryan e Asllani al posto di Matìas Vecino e Arturo Vidal. In bilico, infatti, c'è anche la posizione di Roberto Gagliardini, che non pare rientrare nei piani di Simone Inzaghi e in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno.

Proprio per questo la società nerazzurra cercherà di piazzarlo e il club che avrebbe mostrato maggiore interesse è il Monza, che dal club meneghino ha già prelevato Stefano Sensi. Valutazione tutto sommato alla portata, visto che si aggira tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Con la sua partenza l'Inter, potrebbe intervenire ancora in entrata, dato che dovrebbe andare via anche il giovane Casadei.

Il nome attenzionato dai dirigenti, in caso di addio di Gagliardini, sarebbe quello di Antonin Barak, che piace molto anche al Napoli. La sua valutazione si aggira sui 15-18 milioni di euro, ma la cifra può essere abbassata dall'inserimento di giovani come Eddie Salcedo e il prestito di uno tra Zanotti e Fontanarosa.

Il Torino su tre giocatori del Bologna

Il Torino potrebbe fare spesa in casa Bologna in questi ultimi giorni di mercato. I granata, infatti, avrebbero messo nel mirino tre calciatori rossoblu. Uno è Riccardo Orsolini, valutato anche lo scorso anno, ma non è il solo. Gli altri due giocatori che piacciono agli emiliani sarebbero Musa Barrow e Jerdy Schouten. Difficile che il Bologna si privi di entrambi gli attaccanti ma potrebbero cedere uno tra Orsolini e Barrow con Schouten per una cifra complessiva sui 30 milioni di euro. Il club di Cairo potrebbe provare ad abbassare l'esborso inserendo nell'affare il cartellino di Ola Aina, valutato 10 milioni di euro.