Il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso ha voluto parlare del possibile trasferimento di Arthur alla compagine spagnola. La Juventus, nel frattempo, starebbe cercando un attaccante da mettere alle spalle di Vlahovic e, visto che Morata sembrerebbe più lontano, potrebbe prendere quota il nome di Sesko.

Gattuso frena per Arthur: "È un giocatore con un ingaggio proibitivo"

"È un giocatore con un ingaggio proibitivo. In questo momento non abbiamo possibilità economiche per acquistare questo tipo di calciatori". Queste le parole di Gennaro Gattuso, il nuovo tecnico del Valencia al quale è stato accostato nei giorni precedenti il profilo di Arthur Melo, centrocampista che la Juventus vorrebbe cedere per alleggerire il monte ingaggi e per lanciare, magari, l'assalto a Leandro Paredes.

Le parole dell'allenatore italiano, pronunciate dopo l'amichevole giocata al Mestalla e vinta contro l'Atalanta, arrivano dopo le dichiarazioni fatte dall'agente dello stesso Arthur, Federico Pastorello, che circa 24 ore fa era stato intercettato da alcuni colleghi giornalisti ai quali aveva confessato: "C’è un interesse (Pastorello si riferisce al Valencia ndr), speriamo che si possa concretizzare. Lui ha il desiderio di andare. Troveremo una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri". Insomma, come in tutte le trattative del Calciomercato, ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino e le parole pronunciate da Gattuso potrebbero convincere la Juventus ad accettare la richiesta fatta dal Valencia, quella di dividere il pesante ingaggio del mediano brasiliano a metà.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano il nome di Sesko

Il calciomercato della Juventus si muoverebbe sia in uscita, per esempio con il succitato Arthur Melo, ma anche in entrata. Secondo le indiscrezioni filtrate oggi, i bianconeri starebbero valutando come vice Vlahovic, il profilo di Benjamin Sesko. Il giovane attaccante sloveno in forza al Red Bull Salisburgo, è ritenuto in Austria l'erede di Haaland, sia per le doti tecniche sia per le qualità fisiche ed una sua cessione, verrebbe valutata circa 40 milioni di euro.

Si starebbe invece raffreddando la pista che riporterebbe per la terza volta Alvaro Morata alla Continassa. L'Atletico Madrid, con il quale la Juventus giocherà oggi pomeriggio l'ultima amichevole estiva stagionale, non avrebbe intenzione di abbassare le proprie pretese per lasciare andare l'attaccante iberico, chiedendo 30 milioni di euro, mentre Cherubini sarebbe fermo alla valutazione di 15 milioni. Una forbice, tra domanda ed offerta, che potrebbe far saltare definitivamente il banco.