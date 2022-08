La Juventus è al lavoro in questi giorni soprattutto per alleggerire una rosa che diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti Arthur Melo e Adrien Rabiot, il primo potrebbe lasciare Torino in prestito, il secondo dopo non aver accettato l'offerta del Manchester United potrebbe anche rescindere il contratto con la società bianconera. Si parla di una Juventus che non avrebbe gradito la decisione del francese di non trasferirsi allo United, anche perché tale cessione avrebbe garantito circa 20 milioni di euro ed avrebbe agevolato l'arrivo di Leandro Paredes.

Dovrebbe quindi arrivare un centrocampista con una cessione di un giocatore nel settore, a questi bisogna aggiungere una punta. A tal riguardo il preferito sarebbe Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e poi sottoscrivere una nuova intesa con la società bianconera. Non è da scartare la possibilità arrivi anche un terzino sinistro, considerando che la società bianconera ha ceduto in prestito Luca Pellegrini. Il tecnico Allegri ha recentemente dichiarato che ci sono quattro terzini in rosa e che non servono altri giocatori di fascia. Non ci sono però alternative come terzini sinistri di ruolo, considerando che Danilo e De Sciglio sarebbero adattati in quanto di fascia destra.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Renan Lodi, che sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid ma ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore Renan Lodi piacerebbe alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un terzino sinistro.

Piacerebbe Renan Lodi, che l'Atletico Madrid potrebbe lasciar partire in questo Calciomercato estivo. Servirebbe però un'offerta importante per il nazionale brasiliano, che piace anche al Manchester City. La società inglese però recentemente ha definito l'acquisto di Sergio Gomez dell'Anderlecht e non ha l'esigenza di acquistare un altro giocatore per la fascia difensiva sinistra.

La Juventus valuta anche altri giocatori come alternative ad Alex Sandro. Piace anche Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni dalla società inglese. Attualmente è la terza scelta per il tecnico Tuchel, con Cucurella che è il titolare e Chilwell la riserva allo spagnolo.

La Juventus ha definito di recente degli acquisti molto importanti per il settore giovanile. Dopo Kenan Yildiz per la Primavera bianconera, la società ha quasi chiuso per due giovani molto interessanti che dovrebbero andare a rinforzare la seconda squadra bianconera. Parliamo di Michele Besaggio del Genoa, e Tommaso Mancini del Vicenza, quest'ultimo per circa 4 milioni di euro fra prezzo di cartellino e commissione per l'agente sportivo del giocatore.