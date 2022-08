La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di campionato sfidando il Sassuolo nel match dell'Allianz Stadium che si disputerà lunedì 15 agosto. Sarà importante per i bianconeri partire meglio rispetto alla scorsa stagione, proprio le problematiche riscontrate nelle prime giornate la scorsa stagione non hanno garantito alla Juventus la possibilità di lottare per il campionato. Tante le assenze per entrambi gli allenatori, fra squalifiche ed infortuni. Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, considerando le tante assenze soprattutto a centrocampo.

Non ci sarà lo squalificato Rabiot, anche se il francese potrebbe già essere un giocatore del Manchester United nella giornata di lunedì 15 agosto. Anche Paul Pogba e Weston McKennie non saranno disponibili, i centrocampisti stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Il francese potrebbe ritornare l'11 settembre contro la Salernitana, l'americano invece già a fine agosto considerando che ha partecipato anche a parte dell'allenamento con la squadra in questi giorni. Non ci saranno neanche Kean, squalificato. Per quanto riguarda invece il Sassuolo non ci saranno lo squalificato Maxime Lopez, non ci sarà l'infortunato Traoré e sono da valutare le condizioni fisiche di Muldur, Frattesi e Berardi anche se tutti dovrebbero recuperare.

Allegri potrebbe affidarsi a Di Maria e Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare un 3-5-2, non ci sarà Szcesny dopo il recente infortunio muscolare. Giocherà Perin, difesa a tre formata da Danilo centrale di destra, Bonucci e Bremer centrale di sinistra. A centrocampo sulla fascia destra Cuadrado, Locatelli supportato dalle mezzali Zakaria e Fagioli e Alex Sandro sulla fascia sinistra.

Nel settore avanzato Di Maria giocherà a supporto di Vlahovic. Possibile panchina per il nuovo acquisto Filip Kostic, pronto a giocare nel secondo tempo magari al posto di Alex Sandro. Come è noto l'ex Eintracht Francoforte la scorsa stagione ha giocato centrocampista di fascia sinistra nel 3-5-2. Non sarebbe quindi una novità per lui questo schieramento di Allegri.

Dionisi potrebbe schierare Berardi

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Consigli in porta, il recuperato Muldur sulla fascia destra difensiva, centrali Ayhan e Ferrari e Kyriakoupoulos sulla fascia sinistra difensiva. Centrocampo a due con Matheus Henrique, Frattesi e Harroui, nel settore avanzato Berardi, Raspadori e Ceide. Dovrebbero iniziare dalla panchina sia Defrel che i nuovi acquisti Alvarez e Pinamonti.

Le probabili formazioni di Juventus e Sassuolo

Juventus (3-5-2): Perin - Danilo, Bonucci, Bremer - Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Alex Sandro - Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakoupoulos - Frattesi, Matheus Henrique, Harroui - Berardi, Raspadori, Ceide. Allenatore: Alessio Dionisi.