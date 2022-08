La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto interessante fra acquisti e cessioni. Definito l'arrivo di Arkadius Milik si lavorerà al rinforzo a centrocampo anche se non è da scartare la possibilità arrivi anche un terzino sinistro. A tal riguardo i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Entrambi potrebbero arrivare in prestito con riscatto. Due giocatori che migliorerebbero la qualità della rosa bianconera. Sarà importante anche effettuare le cessioni, non sono per agevolare gli investimenti m anche per alleggerire un centrocampo che è formato da diversi giocatori.

Si parla molto della partenza di Arthur Melo e di quella di Nicolò Fagioli, entrambi in prestito. Il brasiliano piace al Valencia, il giovane potrebbe ritornare alla Cremonese ma potrebbe valutare anche le offerte del Monza, dell'Empoli o della Sampdoria. Dovrebbe essere confermato almeno fino alla scadenza del contratto Adrien Rabiot, a partire potrebbe essere Denis Zakaria. Il centrocampista è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio a circa 7 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe lasciare la Juventus per una somma di circa 20 milioni di euro ma secondo le ultime notizie di mercato non vorrebbe ritornare nel campionato tedesco ma valutare offerte di società di altri campionati.

Il giocatore Zakaria non vorrebbe trasferirsi nel campionato tedesco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Denis Zakaria potrebbe lasciare la Juventus se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro. Il giocatore però non valuterebbe un ritorno nel campionato tedesco, negli ultimi giorn si era parlato del suo possibile trasferimento alla Roma.

Alla fine però la società romana non avrebbe voluto spendere i soldi richiesti dalla Juventus, non è un caso di stia lacerando all'arrivo di Camara dell'Olympiacos in prestito con riscatto. Se non dovessero arrivare offerte da almeno 20 milioni di euro difficilmente lascerà la società bianconera. Si era parlato anche della possibile cessione di Weston McKennie con il Borussia Dortmund che avrebbe offerto circa 20 milioni.

La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, oltre al fatto che Allegri vorrebbe confermarlo perché considerati importante come centrocampista bravo negli inserimenti. Per questo potrebbero partire solamente i vari Arthur Melo e Fagioli in prestito.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha recentemente annunciato l'acquisto di Milik. La società bianconera è al lavoro per l'acquisto di Leandro Paredes e Renan Lodi, come già anticipato ad inizio articolo. Giocatore che potrebbero arrivare in prestito con riscatto ad un prezzo vantaggioso. La valutazione di mercato per entrambi sarebbe rispettivamente di 15 e 25 milioni di euro.