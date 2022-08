La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La sconfitta contro l'Atletico Madrid per 4 a 0 conferma le problematiche della squadra bianconera che ha bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo. Si cercano, però, giocatori anche per il settore avanzato, sia per quanto riguarda la fascia che per il ruolo di vice Vlahovic. A tal riguardo, sarebbe ormai imminente l'arrivo di Filip Kostic. Il giocatore dell'Eintracht Francoforte ha già trovato l'intesa economica con la società bianconera a circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

Il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino per circa 17-18 milioni di euro più bonus. Più o meno la stessa valutazione di mercato di Memphis Depay, anche se il Barcellona valuterebbe il giocatore circa 20 milioni di euro. Secondo il giornalista sportivo Tancredi Palmeri, la società bianconera è vicina non solo a Filip Kostic ma anche all'olandese. Ci sarebbe già un'intesa economica sia con il Barcellona che con l'olandese. Tutto dipenderà dalla società bianconera se deciderà di acquistare come vice Vlahovic proprio il giocatore della società spagnola. Di certo, Depay può giocare non solo come vice Vlahovic ma anche a supporto dello stesso essendo bravo non solo a realizzare gol ma anche a fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Possibili rinforzi Kostic e Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Memphis Depay. A confermare questo il giornalista sportivo Tancredi Palmeri sul suo account ufficiale di Twitter. Se per il giocatore dell'Eintracht Francoforte l'intesa fra le due società sembra essere stata ormai raggiunta, diversa invece è la situazione per l'olandese.

Ci sarebbero dubbi da parte della Juve, che valuta altri giocatori per il vice Vlahovic. Il preferito sarebbe Alvaro Morata ma la valutazione di mercato da 30 milioni di euro non agevola un suo eventuale trasferimento a Torino. Per questa la possibilità di arrivo di Depay nella società bianconera è concreta. L'olandese guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, un ingaggio sostenibile da parte della società bianconera.

L'altro nome che piace è quello di Luis Muriel, che l'Atalanta valuta circa 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al rinforzo a centrocampo oltre a quelli per il settore avanzato. Abbiamo parlato di Kostic, che sarebbe ormai prossimo al trasferimento nella società bianconera. Piace, inoltre, Leandro Paredes del Paris Saint Germain, l'argentino ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con l'acquisto da parte della società francese di Fabian Ruiz, che potrebbe lasciare il Napoli più o meno per la stessa somma per la quale Paredes lascerebbe la società francese.