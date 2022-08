La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il Calciomercato. La società bianconera potrebbe decidere di modificare le strategie di mercato per i centrocampisti soprattutto dopo l'infortunio al menisco per Paul Pogba. Il francese ha deciso una terapia conservativa, dovrebbe rientrare ad inizio settembre. La società bianconera potrebbe gestirlo soprattutto nella prima parte di stagione, anche perché la Juventus giocherà 21 match fino a novembre, 15 di campionato e 6 di Champions League. Di certo tale situazione potrebbe agevolare l'acquisto non solo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche di una mezzala d'inserimento.

Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, nazionale argentino e scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società francese. Per quanto riguarda invece la mezzala d'inserimento nonostante il prezzo di mercato importante la Juventus starebbe lavorando su Sergej Milinkovic Savic. La conferma arriva da diversi giornali sportivi, di recente anche Massimo Brambati ha sottolineato tale possibilità. Secondo il noto agente sportivo il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio con un'offerta da circa 60 milioni di euro. Non sarà facile trattare con la società laziale ma la Juventus vorrebbe effettuare l'acquisti con una modalità di pagamento simile a quella utilizzata per arrivare a Federico Chiesa.

La Juventus starebbe cercando di acquistare Milinkovic-Savic

'L'avevo detta quando ancora non era uscita sui giornali. So che la Juve sta cercando di acquistare Milinkovic-Savic. Vorrebbero fare come fatto con Chiesa, stabilire una cifra e pagare in più bilanci'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in riferimento al possibile trasferimento del centrocampista alla Juventus.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'So che il pagamento verrebbe effettuato gradualmente proprio come Chiesa. Se investono certe cifre per Milinkovic, non credo che poi chiudano anche per Zaniolo'. Di conseguenza secondo Brambati potrebbe arrivare solo uno fra il centrocampista della Lazio e quello della Roma.

L'agente sportivo Massimo Brambati ha suggerito alla Juventus l'acquisto di altri cinque giocatori

Massimo Brambati ha poi parlato dei metodi di allenamento di Massimiliano Allegri, sottolineando come gli infortuni della Juventus (non quelli traumatici) non siano casuali. Per questo secondo l'agente sportivo servirebbero almeno 5 altri rinforzi se la scelta è quella di evitare un allenamento pesante dal punto di vista fisico. Brambati ha poi aggiunto che è importante che la Juventus non inizi male la stagione come quella 2020-2021.