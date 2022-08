La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire le strategie di mercato da portare avanti ad agosto. Allegri incontrerà a giorni la società bianconera per valutare insieme anche i rinforzi utili a migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. C'è però da aggiungere giocatori anche nel settore avanzato, considerando che la Juventus potrebbe giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1 e serve quindi un giocatore di fascia oltre che un sostituto di Alvaro Morata. Non è da scartare che lo spagnolo possa ritornare a Torino negli ultimi giorni di mercato, sempre se l'Atletico Madrid decidesse di lasciarlo partire per una somma di circa 20 milioni di euro.

Si lavora molto in questi giorni per il settore avanzato, ma anche sulle cessioni. A tal riguardo oltre Arthur Melo, che sembra più vicino al Valencia, potrebbero partire anche Niccolò Rovella (che piace a diverse società e potrebbe lasciare Torino in prestito) e Daniele Rugani. Il difensore è seguito da diverse società in Serie A ma anche all'estero, con il Galatasaray che potrebbe acquistarlo anche a titolo definitivo. Nelle ultime ore però si parla di un possibile interesse dell'Empoli per il giocatore toscano, di certo la Juventus in tal caso dovrà sostenere gran parte dell'ingaggio del difensore, che guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione. In caso di partenza potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, come confermato su Twitter anche da Alfredo Pedullà.

Se parte Daniele Rugani potrebbe arrivare Milenkovic

''Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di Rugani e per sostituire Viti andato al Nizza. La Juve ora può ritornare su Milenkovic (che piace anche all’Inter) dopo i contatti di due settimane fa''. Questo il post su Twitter di Alfredo Pedullà, il giornalista sportivo ha sottolineato come Daniele Rugani possa sostituire Viti all'Empoli.

Se così sarà la società bianconera potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter. La Juventus avrebbe contattato Milenkovic già due settimane fa, segnale evidente dell'interesse della società bianconera per il classe 1997.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi in altri settori, in particolar modo nel settore avanzato come sottolineato ad inizio articolo. In questo momento sembra difficile arrivare ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, per questo la società bianconera starebbe valutando non solo Memphis Depay del Barcellona, in scadenza di contratto a giugno 2023 e con prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, ma anche Mertens, attualmente senza società.