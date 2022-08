La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Si parla molto di acquisti a centrocampo e nel settore avanzato, ma le notizie che arrivano da diversi giornali sportivi confermano il possibile arrivo anche di un difensore centrale, soprattutto se dovesse partire Daniele Rugani. Il classe 1994 piace al Galatasaray, che sarebbe pronto anche a sostenere l'ingaggio del giocatore da circa 3,5 milioni di euro a stagione oltre ad investire sul suo cartellino circa 10 milioni di euro. Le altre società interessate a Rugani sono l'Empoli e la Lazio.

Nell'eventualità in cui dovesse partire la Juventus potrebbe acquistare un altro difensore centrale da aggiungere ai vari Bonucci, Bremer e Gatti. Si è parlato molto del possibile arrivo di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Fiorentina e valutato circa 15 milioni di euro. Nelle ultime ore però arrivano notizie di mercato in merito all'interesse della società bianconera per l'ex giocatore del Manchester City e attualmente al Barcellona Eric Garcia. Classe 2001 lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Attualmente è considerato il quinto centrale nel Barcellona e questo potrebbe agevolare una sua partenza, magari a prezzo vantaggioso.

Potrebbe lasciare la Spagna in prestito con diritto di riscatto.

Possibile rinforzo in difesa: piacerebbe Eric Garcia

Dopo gli arrivi di Koundé e Christensens e con Arajuo e Piqué come centrali sarebbe il quinto e questo significherebbe tanta panchina. Considerando anche il mondiale con la Spagna tra novembre e dicembre, ha bisogno di raccogliere minutaggio. Eric Garcia è un giocatore che potrebbe essere utile perché può giocare centrale di sinistra e di destra.

Vanta già una notevole esperienza internazionale, basti pensare ai 17 match disputati con la nazionale spagnola. Arrivato a parametro zero nel 2021 al Barcellona dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe partire a prezzo vantaggioso o eventualmente in prestito con diritto di riscatto.

Il possibile mercato della Juventus

Serve un difensore centrale ma anche centrocampisti e giocatori nel settore avanzato. Sono tante le esigenze della Juventus, a tal riguardo potrebbero arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Per quanto riguarda il settore avanzato invece il preferito sarebbe sempre Alvaro Morata. Molto dipenderà però dalla volontà dell'Atletico Madrid di lasciarlo partire in prestito con riscatto in diverse stagioni.