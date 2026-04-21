Il futuro di Lorenzo Pellegrini torna al centro delle voci di calciomercato. Le parole pronunciate dall'ex capitano della Roma durante l’evento Inside The Sport 2026 hanno infatti acceso nuove interpretazioni, soprattutto in chiave Juventus. Il numero 7 giallorosso, incalzato dai giornalisti sulle indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dalla Capitale e accostato ai bianconeri, non ha evitato la domanda, scegliendo invece di soffermarsi sul rapporto con Luciano Spalletti: “Col mister Spalletti ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è”.

Dichiarazioni che sanno di stima, ma che per molti rappresentano anche un segnale implicito verso Torino, quasi un’apertura a un possibile ricongiungimento con il tecnico toscano.

Parole che pesano sul futuro

Il passaggio più significativo non è tanto il contenuto, quanto il contesto. Pellegrini avrebbe potuto dribblare con facilità la domanda, rimandando ogni discorso al proprio entourage o alla società, ma ha invece scelto di sottolineare il legame con Spalletti. Un dettaglio che, nel linguaggio del calciomercato, viene spesso interpretato come un indizio. Il rapporto tra i due è noto sin dai tempi della Roma e l’idea di ritrovarsi nuovamente insieme potrebbe diventare una suggestione concreta qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo.

Il profilo del centrocampista, per leadership e qualità tecniche, rappresenterebbe un’opzione interessante per rinforzare la mediana bianconera, soprattutto in vista di un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti.

Contratto in scadenza e trattative complicate

A rendere il quadro ancora più incerto c’è la situazione contrattuale. Il legame tra Pellegrini e la Roma scadrà a fine giugno e, secondo le indiscrezioni, le parti non sarebbero così vicine a trovare un’intesa per il rinnovo. L’ultimo infortunio accusato dal capitano giallorosso e il momento complicato della squadra, scivolata al sesto posto dopo aver trascorso gran parte della stagione in zona Champions, avrebbero raffreddato ulteriormente i dialoghi.

In questo scenario, le prossime settimane diventeranno decisive: la Juventus resta alla finestra, pronta a cogliere eventuali opportunità, mentre Roma e Pellegrini dovranno chiarire il proprio futuro. Una situazione in evoluzione, dove ogni dichiarazione può trasformarsi in un indizio e dove il mercato estivo potrebbe regalare un nuovo capitolo nella carriera del numero 7