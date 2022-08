La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. A circa 10 giorni dall'inizio del campionato, la società bianconera dovrà fare un lavoro pesante per cercare di migliorare una rosa che ha problemi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Servono diversi acquisti di qualità, ma si attendono prima le cessioni e solo dopo si concretizzeranno i rinforzi giusti. Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di una punta di fascia sinistra come Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Arriverà anche un vice Vlahovic: fra i nomi seguiti ci sarebbero quelli di Alvaro Morata, Luis Muriel e Memphis Depay. L'olandese è considerato cedibile dal Barcellona, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ed un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato con l'olandese ma preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Prima, però, il giocatore dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con il Barcellona. La società catalana vorrebbe una cessione a titolo definitivo anche per motivi economici, anche per alleggerire il bilancio della società spagnola. Su Depay ci sarebbe l'interesse anche del Tottenham. L'olandese può giocare punta centrale, ma anche a supporto della stessa.

Sarebbe un giocatore che darebbe qualità al settore avanzato bianconero.

Il giocatore Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Memphis Depay. L'olandese è uno dei giocatori seguiti per il settore avanzato per motivi tecnici ed economici.

In scadenza di contratto a giugno 2023 ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. La Juventus preferirebbe però l'acquisto in prestito con diritto di riscatto, ma in tal caso sarebbe necessario il prolungamento di contratto del giocatore per almeno un'altra stagione. Gli arrivi di Lewandowski e Raphinha difficilmente garantiranno la titolarità dell'olandese, che deve raccogliere minutaggio anche in previsione del mondiale, in cui sarà impegnata anche la nazionale olandese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire diversi rinforzi a centrocampo. Si attendono novità sul futuro professionale di Arthur Melo, vicino al Valencia, e di Adrien Rabiot, che piace al Monaco. Con le cessioni dei due centrocampisti, potrebbero arrivarne altrettanti. A tal riguardo, i preferiti sono Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Leandro Paredes del Paris Saint Germain.