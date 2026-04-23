Kenan Yildiz è sicuramente uno dei calciatori della Juventus più corteggiati a livello di calciomercato. Il talento turco è infatti nel mirino di diversi top club europei per la prossima estate, con la Juve che dovrà far fronte a diverse offerte importanti. Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Real Madrid pronto ad una rivoluzione per ritornare ai vertici del calcio europeo.

Non solo le big di Premier, anche il Real Madrid

L'interesse dei Blancos va ad aggiungersi a quello delle big inglesi che già in passato avevano provato ad intavolare una trattativa con il club bianconero ma senza successo.

Stando ad alcuni rumors, il Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante vicina ai 100 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora. Una mossa che potrebbe esser legata all'eventuale partenza di Vinicius non più intoccabile. La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz e lo reputa un elemento fondamentale per il progetto targato Spalletti. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno per il classe 2005 ma soprattutto dalla conclusione del campionato: una qualificazione alla prossima edizione della Champions League permetterebbe alla società bianconera di poter resistere ad offerte "fuori mercato" per i suoi gioielli.

Idee Solet e Kim per la retroguardia

Altro snodo fondamentale in casa Juventus è rappresentato dal futuro di Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano sarebbe finito nel mirino di diverse società inglesi tra cui Newcastle e Liverpool che potrebbero decidere di pagare la clausola rescissoria di 54 milioni per accaparrarsi le prestazioni del totem bianconero.

La dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e valuta le eventuali alternative: la prima risponde a Kim Min-Jae, difensore coreano che potrebbe lasciare il Bayern Monaco e già allenato da Spalletti durante la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Nonostante un ruolo non da prima scelta nelle rotazioni di Kompany, la trattativa non appare semplice vista la richiesta di circa 40 milioni di euro da parte del club tedesco.

Oltre all'ex Napoli, la Vecchia Signora valuta anche piste italiane come Tarik Muharemovic del Sassuolo corteggiato da Inter e Milan, ma soprattutto Oumar Solet vero trascinatore dell'Udinese.

Il classe 2000 francese si sta confermato ad alti livelli e la Juve potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con il club friulano che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Sia Kim che Solet rappresenterebbero ottimi colpi per rafforzare il pacchetto arretrato viste le loro qualità fisiche e tecniche, fondamentali per il gioco di Spalletti.