La Juventus è attesa da settimane impegnative, non solo dal punto di vista del calcio giocato ma anche per il Calciomercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che deve anche alleggerire una rosa formata da giocatori che hanno un ingaggio importante ed alcuni dei quali non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Vicina la partenza di Arthur Melo, il brasiliano potrebbe trasferirsi in prestito oneroso per circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto. La Juventus spera in una stagione importante che gli dia la possibilità di valorizzare anche il suo cartellino.

Oltre al brasiliano, potrebbe partire anche Adrien Rabiot, per il quale si parla di un interesse del Monaco. Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione dei francesi alla Champions League: dopo l'1 a 1 dell'andata contro il Psv Eindhoven, si attende il match di ritorno per capire se il Monaco giocherà la massima competizione europea o l'Europa League. A loro potrebbero aggiungersi anche Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda invece gli acquisti, sono tante le esigenze della società bianconera, a partire dal centrocampo e per finire al settore avanzato. A tal riguardo, si parla dell'arrivo di un giocatore di fascia e di un vice Vlahovic. Nelle ultime ore si parla soprattutto di Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro.

Si lavora al vice Vlahovic: piacerebbe Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Luis Muriel. Il colombiano sarebbe un giocatore gradito alla società bianconera come vice Vlahovic, anche perché è da diverse stagioni nel campionato italiano ed ha anche dato un contributo importante alle belle stagioni dell'Atalanta nelle competizioni europee.

Il suo contratto scade a giugno 2023, proprio per questo potrebbe lasciare la società bergamasca a prezzo vantaggioso. Si parla di circa 15 milioni di euro. Muriel alla Juventus ritroverebbe il suo ex compagno all'Udinese e al Lecce e il suo attuale compagno di nazionale Juan Cuadrado.

Il mercato della Juventus

Da Luis Muriel ad Alvaro Morata fino ad arrivare a Memphis Depay.

Sono questi i nomi di cui si parla per il rinforzo per il settore avanzato. La Juventus cercherà di non appesantire il bilancio societario acquistando la punta e gran parte dei soldi a disposizione potrebbe essere utilizzata per almeno due acquisti importanti a centrocampo. Piacciono Leandro Paredes e Sergej Milinkovic-Savic, che la Lazio valuta circa 60 milioni di euro. La società bianconera potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società laziale, su tutte Daniele Rugani e Luca Pellegrini.