La Juventus è attesa da un mese di agosto impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha bisogno non solo di rinforzi di qualità ma anche di esperienza, considerando i tanti giovani. Risparmiare sui cartellini diventa importante, anche per agevolare altri acquisti importanti. A tal riguardo, si parla del possibile arrivo di Sergej Milinkovic Savic che la Lazio potrebbe lasciar partire per circa 65 milioni di euro. Servono però acquisti in altri settori. A centrocampo, ad esempio, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Una somma che la Juve non vorrebbe spendere, anche in considerazione del fatto che l'argentino non è un titolare nella società francese e va in scadenza a fine stagione. Per questo, si valuta anche l'arrivo di Miralem Pjanic, non considerato un titolare nel Barcellona e che potrebbe lasciare la società spagnola in prestito. La Juventus andrebbe solamente a sostenere l'ingaggio del centrocampista. Altro nome che arriverebbe senza prezzo di cartellino è Dries Mertens: la società bianconera lo considererebbe un giocatore ideale come vice Vlahovic.

Potrebbero arrivare due rinforzi di esperienza e qualità come Pjanic e Mertens

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando due giocatori senza prezzo di cartellino. Parliamo di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito (con la società bianconera che pagherebbe solamente l'ingaggio), e Dries Mertens.

Il belga arriverebbe a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Napoli. Sembra difficile però che possa accettare l'offerta della società bianconera considerando il fatto che è stato un riferimento del Napoli. A tal riguardo, si parla di un interesse della Salernitana che potrebbe offrirgli un ingaggio di 3,5 milioni di euro fino a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta giocatori importanti anche per la difesa. Potrebbero infatti arrivare un difensore centrale ed un terzino nel caso in cui dovesse partire Pellegrini. Sono due i giocatori su cui la società bianconera starebbe lavorando: Nikola Milenkovic della Fiorentina e Destiny Udogie dell'Udine. Il classe 1997 potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro, un prezzo vantaggioso considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Per quanto riguarda invece il nazionale under 21 italiano, l'Udinese potrebbe lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro.