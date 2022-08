La Juventus è attesa da un mese di agosto importante in cui dovrà migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nelle amichevoli estive negli Stati Uniti. Soprattutto contro il Barcellona e il Real Madrid, si è notato come il centrocampo sia un settore che ha bisogno di esperienza e qualità, di giocatori che sappiano impostare il gioco, verticalizzare verso le punte ma anche garantire gol. A tal riguardo, sono diversi i nomi avvicinati alla società bianconera. Su tutti, Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

L'argentino piace molto, ma secondo gran parte degli addetti ai lavori non sarebbe considerato un miglioramento evidente per la Juventus. Per questo, non è da scartare la possibilità che acquisti altri giocatori nel ruolo dell'argentino e che investa una somma importante nel ruolo di mezzala. A tal riguardo, piace Sergej Milinkovic Savic della Lazio, valutato circa 65 milioni di euro. Ritornando al ruolo di giocatore davanti alla difesa, nelle ultime ore si parla di un altro possibile ritorno a Torino dopo quello di Paul Pogba. Parliamo di Miralem Pjanic, attualmente considerato una riserva nel Barcellona e che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Besiktas. Il centrocampista ha un rapporto umano e professionale ideale con Allegri e questo potrebbe agevolare il suo ritorno a Torino.

Possibile il ritorno di Pjanic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare il ritorno di Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona potrebbe essere una possibilità concreta nell'eventualità non arrivasse Leandro Paredes. Pjanic sarebbe gradito ad Allegri perché conosce il calcio del toscano, oltre al fatto che potrebbe arrivare in prestito, senza costo di cartellino, 'accontentandosi' di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione.

Più o meno quello che guadagna Arthur Melo, che sarebbe vicino al Valencia. L'eventuale arrivo di Pjanic darebbe la possibilità alla Juventus di acquistare una mezzala d'inserimento come, ad esempio, Milinkovic Savic. Di certo, Pjanic arriva da stagioni non ideali, nell'ultima delle quali ha giocato nel Besiktas, non incidendo come ci aspettava.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Serve un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo considerando che nei primi tre mesi della stagione i bianconeri disputeranno un totale di 21 match fra campionato e Champions League. Piace Timo Werner del Chelsea, ma anche Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Molto dipenderà dalla società spagnola e dalla volontà di lasciarlo partire in prestito.