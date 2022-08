La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel mese di agosto. Le esigenze sono molte, ma prima si dovrà alleggerire una rosa che conta elementi non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Se dovessero partire giocatori come Arthur Melo e Nicolò Rovella, potrebbe arrivare almeno un centrocampista. C'è però l'esigenza di rinforzare anche il settore avanzato, considerando che manca un giocatore di fascia ma anche un vice Vlahovic. A tal riguardo, sono tanti i giocatori che la Juventus starebbe valutando per migliorare la rosa.

Il preferito sarebbe Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. La società spagnola, però, vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito, come gradirebbe invece la Juventus. Inoltre, ci sarebbe distanza fra valutazione di mercato del giocatore e l'offerta della società bianconera. Per questo la Juve starebbe valutando altri giocatori, uno su tutti Memphis Depay del Barcellona, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Il classe 1994 sarebbe un investimento interessante perché può giocare punta centrale ma anche a supporto della stessa. Garantirebbe gol e assist, inoltre ha un ingaggio sostenibile di circa 5 milioni di euro netti a stagione.

L'alternativa ai prima menzionati è Dries Mertens che, a differenza dello spagnolo e dell'olandese, arriverebbe a parametro zero.

Potrebbe arrivare uno fra Morata, Depay e Mertens

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un vice Vlahovic. La società bianconera potrebbe acquistare uno fra Alvaro Morata e Memphis Depay.

L'alternativa è Dries Mertens, attualmente senza società dopo essere andato in scadenza di contratto con il Napoli. Il belga sarebbe un giocatore gradito anche perché costerebbe solo d'ingaggio, circa 5 milioni di euro netti a stagione. Di certo non sarà facile ingaggiarlo perché è stato un riferimento del Napoli. Dall'altra parte però vorrebbe una società impegnata nelle competizioni europee, per questo non vorrebbe considerare l'offerta della Salernitana, che sarebbe pronta a garantirgli circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per il vice Vlahovic ma anche per un giocatore di fascia offensiva da schierare nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3. A tal riguardo, piace molto Nicolò Zaniolo, che può essere schierato anche come trequartista centrale o come punta centrale. Non sarà facile arrivare al giocatore della Roma. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 47 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire un prestito oneroso a circa 10 milioni di euro più riscatto a 37 milioni di euro.