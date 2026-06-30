Il mercato entra sempre più nel vivo e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per diverse operazioni. La Juventus avrebbe deciso di inserirsi nella corsa a Curtis Jones, obiettivo seguito da tempo anche dall'Inter, mentre il Napoli continua a lavorare sulle uscite, con Jens Cajuste finito nel mirino del Genoa. Proprio il club rossoblù si conferma tra i più dinamici di questa prima fase della sessione estiva.

Curtis Jones divide Juventus e Inter: il Liverpool fa muro

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus avrebbe deciso di inserirsi nella corsa a Curtis Jones.

Il centrocampista inglese del Liverpool rappresenta da settimane uno degli obiettivi dell'Inter, che però non sarebbe ancora riuscita a trovare un'intesa con i Reds. Nonostante il contratto del classe 2001 sia in scadenza tra un solo anno, il club inglese continuerebbe infatti a chiedere almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

L'eventuale ingresso della Juventus nella trattativa rischierebbe quindi di complicare ulteriormente i piani nerazzurri. La società bianconera potrebbe infatti sfruttare la propria disponibilità a trattare con il Liverpool per provare a superare la concorrenza dell'Inter, che si ritroverebbe ancora una volta davanti al rischio di vedere sfumare un obiettivo di mercato.

Alla Pinetina si teme infatti un'altra beffa dopo quelle legate ai dossier Palestra e Nico Paz, due profili che sembravano vicini ai nerazzurri prima del definitivo cambio di scenario. Occhio però anche al Nottingham Forest, che farebbe sul serio per Jones.

Il Genoa insiste per Cajuste, Napoli al lavoro sulle cessioni

Sul fronte Napoli, invece, arrivano novità importanti per quanto riguarda il mercato in uscita. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su X, nella serata di ieri si sarebbe svolto un incontro tra il Genoa e il club partenopeo, durante il quale la società rossoblù avrebbe chiesto informazioni per Jens Cajuste. Il centrocampista svedese continua a essere considerato tra i possibili partenti e un eventuale trasferimento consentirebbe agli azzurri di liberare spazio e risorse per i prossimi innesti richiesti da Massimiliano Allegri.

L'interesse per Cajuste conferma inoltre il grande dinamismo del Genoa in questa prima parte di mercato. Il club ligure avrebbe ormai definito gli ultimi dettagli per l'arrivo di Franz Ethan McTree dal Thun e starebbe parallelamente lavorando anche alla pista che conduce ad Amad Traoré. Un doppio movimento che testimonia la volontà della società rossoblù di consegnare al proprio allenatore una rosa competitiva già nelle prime settimane della preparazione estiva.