La prima giornata di Champions League sembra abbia riportato un po' di convinzione nella Juventus. Nonostante a detta di molti il gioco sia ancora latitante, la sconfitta di misura e le occasioni create e sprecate durante la partita contro il PSG, hanno messo in evidenza la voglia di riscatto da parte di tutta la squadra e la speranza di dare una certa continuità anche in Serie A.

Durante la passata sessione estiva di calciomercato, la Juve ha effettuato numerosi innesti di qualità ed è riuscita anche a liberarsi di alcuni giocatori in esubero. Detto questo, sembra che la società bianconera voglia continuare a inserire in squadra giocatori giovani e di qualità, cercando di svecchiare l'attuale rosa, specialmente in difesa.

In queste ore sembra che sulle tracce del difensore Leonardo Bonucci ci sia il Galatasaray.

Un altro giocatore simbolo della Juventus potrebbe lasciare la Continassa entro giugno 2023. Su Juan Cuadrado potrebbe esserci l'interesse del Manchester United. La società inglese avrebbe bisogno di rinforzare la corsia di destra e avrebbe individuato nello juventino uno dei possibili obiettivi.

Il Galatasaray potrebbe acquistare Leonardo Bonucci

Il Calciomercato in Turchia termina l'8 di settembre e secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, Leonardo Bonucci sarebbe finito nelle mire del Galatasaray.

I turchi sono reduci da un inizio di stagione non positivo, dove hanno alternato tre vittorie in 5 incontri, presentando notevoli difficoltà in zona difensiva.

Oltre al probabile acquisto di Mauro Icardi, i dirigenti della società vorrebbero un difensore di qualità e di esperienza internazionale e avrebbero individuato nello juventino un profilo ideale.

La Juve sembra non sia disposta a perdere il suo capitano. Bonucci è reduce da numerosi infortuni e nonostante abbia sofferto la velocità di Kylian Mbappé nella prima partita di Champions League contro il PSG, la sua assenza nelle prime partite di campionato si è fatta sentire.

Juan Cuadrado potrebbe approdare allo United per gennaio

La piccola rivoluzione in atto alla Juventus potrebbe essere mirata a svecchiare la squadra. Il contratto di Juan Cuadrado è in scadenza a giugno del 2023 e sembra che al momento la trattativa sia stata messa in attesa da entrambi le parti. A monitorare questa situazione potrebbe esserci il Manchester United che potrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'esterno bianconero.

Qualora fosse presentata un'offerta alla riapertura del mercato di gennaio da parte dei Reds Devils, dovrà essere congrua e dovrà soddisfare l'eventuale richiesta economica dei bianconeri.

Il possibile mercato della Juventus

Il contratto del Fideo Angel Di Maria scadrà anch'esso a giugno 2023 e le intenzioni del campione argentino sembrerebbero quelle di un suo ritorno al Rosai Central, club che lo ha lanciato tra i professionisti. Per questo motivo la Juventus starebbe monitorando le situazioni contrattuali di Benzema e Asensio. I due madrilisti vanno in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e qualora non rinnovassero con il Real Madrid, la Juventus potrebbe tentare l'affondo su uno dei due giocatori.