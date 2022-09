La Juventus è pronta a disputare le ultime tre partite di settembre prima della pausa per le nazionali. Dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain in Champions League, la squadra di Allegri giocherà contro la Salernitana in campionato, il Benfica in Champions League e il Monza in campionato. Di certo, la prima sconfitta stagionale contro i francesi pesa per quanto riguarda il risultato ma non sulla prestazione, considerando che nel secondo tempo la squadra di Allegri è andata vicina al pareggio. A parlare del match di Champions League fra Paris Saint Germain e Juventus è stato anche Alessandro Del Piero.

Ospite a Sky Sport, l'ex giocatore bianconero ha dichiarato che i francesi hanno meritato la vittoria avendo creato più azioni da gol rispetto alla Juventus. I meriti della squadra di Allegri sono stati quelli di aver cambiato atteggiamento nel secondo tempo, dimostrando di poter segnare e creare molto contro il Paris Saint Germain, che nel secondo tempo ha avuto un atteggiamento più difensivo. Secondo Alessandro Del Piero, il match di ritorno sarà diverso. La Juventus dovrà stare attenta soprattutto a non concedere lo spazio a giocatori dalla qualità importante come Neymar, Kylian Mbappé e Leo Messi.

Alessandro Del Piero ha parlato del match fra Paris Saint Germain e Juventus

'Ci sta. Il risultato è giusto.

Obiettivamente, il Paris ha avuto tante occasioni, anche limpide per fare gol. Più della Juve. A tratti, questa strapotenza delle combinazioni dei 3 davanti, sembra abbia fatto la differenza'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero nel post match fra Paris Saint Germain e Juventus. L'ex giocatore bianconero ha aggiunto: 'Il Psg era più sereno e tranquillo, un modo di giocare diverso.

Il ritorno a Torino immagino sarà diverso'. Del Piero ha individuato nella qualità di Neymar, Messi e Mbappé il problema principale per la Juventus, che però al ritorno può giocarsela. Intanto, sarà importante fare risultato negli altri match del girone, magari già dalla seconda giornata contro il Benfica. L'altra rivale sarà il Maccabi Haifa, sconfitta proprio dai portoghesi per 2 a 0 nel primo match del girone di Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus sfiderà nella seconda giornata del girone di Champions League il Benfica, nella società portoghese gioca uno dei terzini più interessanti del calcio europeo. Parliamo di Alejandro Grimaldo, spagnolo di 27 anni che va in scadenza di contratto a giugno 2023. Nella prima giornata del girone di Champions League ha segnato un gran gol contro il Maccabi Haifa. La Juventus potrebbe presentare un'offerta per il giocatore già a gennaio. Potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso proprio perché i portoghesi potrebbero perderlo a parametro zero a fine stagione.